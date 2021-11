Plus de 900 voyageurs pris en charge ce vendredi soir en gare TGV du Creusot

Deux TGV qui devaient faire escale en gare du Creusot ont été supprimés alors qu'une rame de TGV a percuté un homme au niveau de Saint Léger du Bois (lire article autun-infos) peu après 17h. Plus de 900 voyageurs se sont retrouvés sans train en gare TGV du Creusot. C'est un dispositif de prise en charge et surtout de transbordement qui a été mis en place par la SNCF avec le soutien logistique de la Croix Rouge. Les unités locales de Chalon-sur-Saône et du Creusot ont été sollicitées afin que tout se passe dans les meilleures conditions, d'autant plus que les conditions météorologiques n'étaient pas forcément au rendez-vous.