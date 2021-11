Le FC Chalon a accueilli l’Assemblée Générale du District Saône-et-Loire de football

Jeudi 25 Novembre, à partir 18h30, le club du FC Chalon recevait à la Salle Réceptif du stade Léo Lagrange, 51 Route de Demigny (côté rugby) à Chalon-sur-Saône, tous les présidents de clubs du département pour l’Assemblée Générale du District Saône et Loire de Football.

Une soirée qui se déroulait en présence de Luc Grenier du Service Départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports à l’Education Nationale, Daniel Fonteniaud, Président de la Ligue de football de Bourgogne Franche-Comté, Didier Garandeau représentant le CDOS (Comité Départemental Olympique et sportif), d’Issam Zaïed (Vice-président du district) et représentant Gérard Popille (Président du District absent pour cause de raison de santé) et de Pascal Jacques, Président du FC Chalon…

Une A.G qui était présentée sous forme de diaporama par messieurs Yohann Cassier, Directeur Administratif au sein du District accompagné de Pascal Hinderchiette, Secrétaire Général du District.

A leur demande, cette Assemblée Générale commençait par une minute de silence en hommage aux personnes disparues dans le milieu du football du district de Saône-et-Loire.

Cette A.G ordinaire annuelle allait délibérer sur l’ordre du jour suivant : L’appel des délégués et les vérifications des pouvoirs, mot d’accueil du président du club recevant l’A.G, l’ouverture de L’A.G après confirmation du quorum, le vote de la résolution 1 (PV du 7 novembre 2020), le vote de la résolution 2 (Rapports des commissions sportives) , le vote de la résolution 3 ( rapport moral du président), le rapport financier détaillé présenté par Issam Zaïed (le vote de la résolution A sur le compte rendu financier du 30/06/2021) le rapport de commission au compte présenté par Sophie Labrosa (vote de la résolution B) et présentation du budget par Issam Zaïed ( vote de la résolution C), l’Assemblée Générale élective…

La parole était donnée à Pascal Jacques du club accueillant l’A.G (extrait du discours) : « Le FC Chalon est très heureux de vous accueillir ce soir à l’occasion de cette Assemblée Générale et je remercie le district de nous avoir confié cette mission pour cette soirée . Je vais vous présenter en quelques lignes le football club chalonnais qui a vu le jour le 7 juillet 1926. Ce club a déjà une longue histoire derrière lui mais nous allons faire un grand bond en avant pour arriver à cette année. Pour cette année 2021/2022 le FC Chalon ce sont 350 licenciés, 3 équipe séniors, une en R1, une en R3 et une en D3 mais aussi une équipe en U18,U16,U15,U14 en régional, 3 équipes U13 dont une avec nos amis de Chatenoy-le-Royal. Ce sont aussi 2 sections sportives, une au collège du Devoir qui accueille 46 élèves et une au Lycée Emiland Gauthey qui accueille 42 élèves. Nous avons créé aussi cette année une section foot loisir ainsi qu’une section de foot féminine qui évolue actuellement en U11. Pour encadrer, entrainer et former tous ces joueurs et joueuses, nous avons 16 éducateurs-entraineurs qui sont au service du club avec les diplômes suivants : 1 DES, 5 BMF, 5 DEF et 4 éducateurs en fédéraux […] le club qui a connu des années difficiles se reconstruit, se restructure aussi grâce à des nouvelles infrastructures sportives qui voient le jour petit à petit comme le terrain synthétique et actuellement 2 terrains en herbes en travaux qui viendront terminer la dotation en terrains du club. Pour terminer, Monsieur le Vice-président, ensemble, le FC Chalon sera toujours présent pour défendre au mieux les couleurs du district et sachez que l’on sera toujours à vos côtés. Je vous souhaite à tous une bonne A.G et une bonne fin de saison. Je vous remercie ! ».

Après que le quorum soit annoncé par Patrick Pinard, Président du club de football d’Epervans et étant Président de la commission électorale du District signalant que 147 clubs représentaient le District de Saône-et-Loire, soit 1109 voix devant siéger et que 826 voix avaient été enregistrées, le quorum était attient à 80 %, les délibérations de l’A.G pouvaient avoir lieu.

Les résolutions de une à neuf ont été votées à l’unanimité !

Le rapport moral du Président du District Gérard Popille était lu par Issam Zaïed, Vice-président du district (extrait du discours) : « Je voudrais tout d’abord vous remercier de votre présence et surtout m’excuser de ne pas être à vos côtés pour présider cette Assemblée Générale […] Je vous remercie tous pour votre contribution au sein du football Saône-et-Loirien, je connais votre détermination et je sais que je peux compter sur vous pour poursuivre la réussite de notre discipline dans chaque coins de notre département. Que dire pour la saison 2020/2021 et bien une saison blanche pour les compétitions et une noire pour le monde du football sous tous ses aspects[…] Je sais tous les efforts que vous avez faits dans vos clubs respectifs pour maintenir une activité et les liens entre tous vos licenciés pendant cette période compliquée. J’en profite pour remercier tous nos techniciens qui ont œuvré pour être au plus près de vous et qui ont mis en place de nouvelles pratiques […] Merci aussi au Président Accary et à son équipe d’avoir voté une aide financière aux sports en général en Saône-et-Loire, aide très importante pour le district et ses clubs [...] Notre politique sportive est lancée, tout d’abord nous devons avancer sur des sujets importants comme l’arbitrage même si des actions ont été déjà lancées en direction des jeunes arbitres. Nous devons recruter, perfectionner et fidéliser nos arbitres et pour cela nous avons besoin de toutes les composantes du football pour y parvenir[…] Nous continuerons aussi à garder notre proximité avec les clubs en développant une meilleure communication. Un sujet sur lequel je voudrais attirer votre attention, c’est certaines fois le climat délétère qui règne dans nos stades et sur nos terrains. En effet, nous avons à déplorer depuis le début de la saison de nombreux et violents incidents. Bien entendu les incivilités recensées ne concernent qu’une infime partie des rencontres organisées mais lorsqu’elles ont pour conséquence une atteinte aux personnes et qu’elles soient verbales ou physiques, elles sont intolérables ! J’en appelle donc à la responsabilité de chaque, quelque soit son rôle dans le club qui lui est cher pour mener une action afin d’éradiquer les actes de toutes natures qui n’ont pas lieux dans le monde du sport en général et du football en particulier […] Faites en sorte que chacun à votre poste de responsabilité, de respecter en toute circonstance, les adversaires, l’esprit du jeu et surtout les arbitres […] Je vous rappelle l’A.D.N du football : le plaisir, le partage, le respect, l’engagement et la solidarité […] J’ai confiance en vous ! Allons tous dans le même sens et je suis persuadé que tous ensemble, nous allons réussir pour le bien de nos clubs et de nos licenciés. Bonne Assemblée Générale, bonne fin de saison à tous, votre Président ! ».

Rapport moral voté à l’unanimité !

Le rapport financier était présenté par Guy Bey le trésorier-adjoint et Issam Zaïed du District de Saône-et- Loire qui fait état d’un exercice déficitaire de 8369 euros.

Vérification de la commissaire au compte effectué par l’expert comptable madame Sophie Labrosa qui confirme que les comptes sont conformes !

Rapport financier voté à l’unanimité !

Issam Zaïed annonçait ensuite le budget prévisionnel de 2020/ 2021

Budget voté à l’unanimité !

S’en suivait la partie élective avec les différentes élections de membres pour l’accession au bureau et autre et enfin la soirée se terminait par le pot de l’amitié et un repas pour certains !

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B