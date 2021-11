Nouveau commerce à Chalon-sur-Saône : ‘De Base Chausseur’, découvrez des chaussures haut de gamme!

Situé dans les anciens locaux à la place de la libraire ‘l’Antre des Bulles’, un très beau magasin à l’enseigne ‘De Base Chausseur’ vient de s’installer 6 rue au change à Chalon-sur-Saône.

Dans cette jolie boutique, découvrez la collection automne / hiver, des chaussures haut de gamme des marques ‘Paraboot’, ‘Karl Lagerfeld’… ainsi que de nombreux accessoires indispensables pour compléter son style.

Des marques françaises et italiennes qui privilégient les matières confortables et tendance, tout en apportant une grande attention à la qualité et au détail.

Sur place, Jean-Luc saura vous conseiller sur le meilleur choix possible et les dernières nouveautés.

Le magasin ‘De Base Chausseur’ situé 6 rue au change à Chalon-sur-Saône est ouvert du mardi au samedi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures.

J.P.B