'Les disparitions' de Sébastien Roux à l'Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon

Entouré des musiciens de l'Ensemble Thymes, le compositeur nous embarque dans une série d'études au plus près du phénomène sonore. On joue avec les illusions sonores, le seuil de l'audition et on s'interroge : quelle trace laisse le son une fois évanoui ?

Le public sur scène fera cercle autour des interprètes et vivra une situation d'écoute, à mi-chemin entre le concert et l'installation.

En présence de Sébastien Roux.

MERCREDI 01 DÉCEMBRE 2021 À 19H - AUDITORIUM

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE DÈS 12 ANS - Tarifs, informations et réservation : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/sebastien-roux-les-disparitions

