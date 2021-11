Des jeunes emballent vos cadeaux pour financer leur voyage

Les fêtes de Noël approchent, le rite des paquets-cadeaux, aussi! Cette année, 15 adolescents de la Maison des Jeunes de Gergy seront dans trois grandes surfaces du Chalonnais pour emballer vos présents. Plus de détails avec Info Chalon.

Cette initiative leur permettra de récolter des fonds pour leur projet de voyage en Italie ou en Croatie, en juillet prochain.



Tous âgés de 14 ans, ces 15 adolescents de la Maison des Jeunes de Gergy vont multiplier tout au long de l'année des opérations pour pouvoir financer leur voyage.



Comme Jeanne et Anne, rencontrées ce samedi 27 novembre et encadrées par Méline Deubel, directrice-adjointe de la Maison des Jeunes, ces jeunes seront présents dans les galeries marchandes de Carrefour Chalon Sud, Géant Casino et du magasin ATAC de Verdun-sur-le-Doubs.



Vous pouvez les retrouver jusqu'au 24 décembre tous les week-ends, y compris pendant les vacances scolaires.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati