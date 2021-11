« Le Bon Sam » diffusé grâce à ses distributeurs paroissiens bénévoles.

« Le Bon Sam », un Journal paroissial diffusé dans les 6500 boites aux lettres de la Paroisse du Bon Samaritain, laquelle regroupe les clochers de Châtenoy le Royal, Saint Rémy et Les Charreaux, Lux, La Charmée, Sevrey, St Loup de Varennes et Varennes le Grand. Un vaste territoire ou deux prêtres catholiques exercent leur mission pastorale, Jean-Robert Courtot, curé de la Paroisse et Serge Grobot.

Depuis plus de quatre ans un moyen de communication a été mis en place sur cette Paroisse du Chalonnais. Il s’agit du Journal paroissial papier « Le Bon Sam’ » s’ajoutant au site Internet de la paroisse : bonsamaritain.paroisse.net. Un moyen édité quatre fois dans l’année (Noël, Pâques, Vacances-rentrée et Toussaint) nécessitant une équipe de rédaction au Centre Pastoral de Saint Rémy et des équipes de distributeurs dans chaque village de la Paroisse.

Ce Journal s’attache à travailler sur un sujet propre à la période liturgique du moment, tout en essayant d’apporter un regard simple et concret de la vie de la Paroisse au travers des personnes qui y vivent, des lieux qui la constituent, des évènements qui l’animent, surtout de donner une information au plus grand nombre d’habitants de la Paroisse, qu’ils soient pratiquants ou non, croyants ou non, juste un moyen pour faire comprendre l’existence pratique de cette entité religieuse sur ce secteur du Chalonnais.

En réunissant les distributeurs de chaque commune ce samedi 27 novembre 2021 au centre pastoral de Saint Rémy, le Père Courtot a voulu renouer un contact, après ces quelques mois difficiles, pour se rencontrer et afin de mieux se connaitre entre tous, tout en permettant de faire connaissance avec l’équipe rédactionnelle et les responsables de secteurs de distribution.

L’occasion également de découvrir le N°18 du « Bon Sam’ » dont la ligne rédactionnelle pour ce numéro est basé sur les Femmes remarquables qui vivent et travaillent dans la Paroisse et ce dans l’esprit du message de Noël et de l’Epiphanie. Egalement ce numéro de huit pages, une page est consacrée au « Chantier Sainte Thérèse » dont les travaux commenceront en mars 2022. info-chalon.com reviendra prochainement sur ce chantier important.

Un Journal paroissial qui remplit bien sa mission auprès de tous les habitants et dont la lecture apporte un éclairage serein et engageant. A lire pour le découvrir !

JC Reynaud