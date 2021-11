Françoise, Yvonne, Daniel et Philippe nous parlent du marché de noël qui se tiendra le week-end du 4 Décembre à Châtenoy le Royal

Depuis de nombreuses années, c’était le comité de jumelage qui organisait le marché de noël sur la commune. Avec toutes ces contraintes sanitaires qui nous sont imposées mais la volonté d’assurer la continuité de cet évènement, le comité de jumelage et le tir sportif de Châtenoy se sont regroupés pour ce 21ème marché de noël qui accueillera une trentaine d’exposants. Pour mémoire l’édition 2020 n’a pas eu lieu. Info Chalon est allé à la rencontre de ceux et celles qui portent cet évènement.

Françoise Reynaud trésorière du comité de jumelage est le pilier de cet édifice qui demande beaucoup de disponibilité.

Info Chalon : Parlez-nous du comité.

Françoise Reynaud : « En 2001, après la démission du CA du comité des fêtes, le comité de jumelage reprend une partie des évènements qui restaient du comité des fêtes dont le marché de noël. J’ai pris la trésorerie du comité de jumelage en 2007/2008, à cette époque le président était Patrick Prieux. Ensuite c’est Philippe Martin qui est devenu président, moi je suis restée trésorière. Pour ce qui est du marché de noël, il y a un thème qui est choisi (Auvergne, Espagne, produits régionaux…), une région, un producteur est mis à l’honneur. »

IC : Qui vous aide pour préparer le marché de noël ?

FR : « Je gère tout, avant et après, c’est plus facile pour moi, je fais un travail de préparation tout au long de l’année pour compléter la liste des exposants possibles, je fais des déplacements aux marchés de noël et d’été pour recruter des créateurs. Aujourd’hui, c’est plus de 400 créateurs et producteurs de terroir qui sont enregistrés. Dès Mars/Avril c’est la prise de contact pour réserver les 40 exposants. Pour le marché je fais les courses avec Marinette.»

IC : Est-ce mieux à la salle des fêtes qu’au gymnase ?

FR : « Les premières années, cela se faisait au gymnase avec l’obligation de tout déplacer pour installer la soixantaine d’exposants, à la salle des fêtes c’est seulement une quarantaine de stands. Il faut amener des panneaux mais c’est moins compliqué qu’au gymnase ».

IC : c’est une lourde charge pour une seule personne ?

FR: « Tout ce qui doit se faire est listé dans des classeurs et au fur et à mesure je pointe ce qui est fait. Lorsque je fais le plan de salle, je réserve 2 parfois 3 emplacements gratuits pour des associations. L’association Copains couleur est toujours présente et cette année ce sera l’école du chat qui sera là. Il faut aussi faire attention à n’avoir que un ou deux mêmes produits. Une nouveauté cette année, comme le comité de jumelage a moins d’actif, le tir sportif assurera la buvette.»

L’intendance et la buvette ont été confiées au Tir Sportif de Châtenoy, la présidente Yvonne Le Floch et Daniel Guillot ont répondu à quelques questions.

IC : Comment le Tir sportif est entré dans l’organisation du marché de noël ?

Yvonne Le Floch : « Le comité de jumelage ne voulait pas faire de buvette avec la crise sanitaire qui demandait d’avoir plus de monde. Ils nous ont posé la question si c’était possible pour nous d’assurer la buvette. La réponse était très claire : c’était ok si nous n’avions pas de championnat.»

Daniel Guillot : « Le Tir s’occupe de fabriquer et installer des panneaux dans tout Châtenoy pour annoncer le marché. Les visiteurs pourront trouver boissons, vin chaud, gaufres, sandwichs, Hot-dogs… Nous nous occupons des achats et de la vente à la buvette. Pour se faire, les bénévoles connaissent leur tranche horaire de tenue de la buvette. Cela ne pose pas de problème, pour l’intendance nous sommes rodés avec nos championnats.»

Philippe Martin président du comité de jumelage nous a précisé que le matériel était prêté par la commune.

PM : « Pour cette 21ème édition il n’y aura que 30 exposants. Pour être conforme avec les recommandations sanitaires, le masque et le passe sanitaire seront obligatoires. Les bénévoles désignés feront les contrôles à l’entrée. Il est important de faire perdurer ce marché de noël »

IC : Et du côté jumelage avec l’Espagne ?

PM : « Il n’y a rien de nouveau pour l’instant, ils ne seront pas présents au marché.»

Le marché de noël de Châtenoy ouvrira ses portes aux visiteurs samedi 4 décembre à 10h00 jusqu’à 19h00 et dimanche 5 décembre de 10h00 à 18h00.

C.Cléaux