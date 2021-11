Tir Sportif : Chalon et Châtenoy le Royal raflent la mise au Championnat Départemental

Trois jours de compétition ( 27, 28 et 29 novembre 2021) aux deux stands de Tir de la STEP à Chalon sur Saône et du Tir Sportif de Châtenoy le Royal, pour le compte du Championnat départemental à 10m et 18m et à l’arbalète, pistolet et carabine. Un retour à la compétition après autant de mois d’arrêt pour les cadets, juniors, dames, seniors et vétérans des clubs départementaux.