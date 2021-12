Une « P’tite Librairie ! » à la Maison Diocésaine de Saint Désert

Ce nouvel espace-relais propose des ouvrages disponibles à la vente sur place et mis à disposition par la librairie du Sacré Coeur de Paray le Monial. Elle a été inaugurée et bénie par l’Evêque d’Autun.

Il a appartenu à Monseigneur Benoit Rivière, évêque d’Autun, d’inaugurer et de bénir ce mardi 30 novembre 2021, le nouvel espace-relais de la librairie du sacré Coeur de Paray le Monial à la Maison Diocésaine de Saint Désert.

Cette librairie religieuse Parodienne, en créant cette antenne à Saint Désert, permet ainsi une plus grande accessibilité aux livres religieux pour celles et ceux qui veulent découvrir et acheter des ouvrages, allant des nouveautés éditées et présentées sur une table centrale ou encore des ouvrages de fond comme Bible, missels, documents magistériels, etc …. Un choix de livres qui s’adressent aux adultes, jeunes et enfants .

En implantant cette « P’tite librairie » à la Maison Diocésaine cela permet à cette partie du département que couvre le Diocèse, de retrouver une librairie spécialisée dans le livre religieux. Implanté dans cet établissement religieux géré par la communauté de Soeurs de Notre Dame de La Salette, ou bon nombre de personnes engagées dans l’Eglise : laïcs en mission, prêtres, diacres, services diocésains ou bénévoles, viennent participer à des rencontres d’échange ou de formation permanente.

Une « P’tite librairie » avec sa libraire responsable du lieu, Delphine Delarue qui, avec l’aide d’une équipe de bénévoles, anime ce nouveau service pour de futurs lecteurs qui auront le choix dans toute sorte d’ouvrages religieux. Un véritable lieu d’accueil et d’échanges informel, respectueux et convivial autour du livre et ouvert à tous.

« Un moment pour penser autour du livre religieux contemporain. Un espace pour ne pas se laisser aller dans le bruit de la vie actuelle et lire dans le silence du quotidien nécessaire à l’esprit, tout en ouvrant cet esprit vers la pensée d’un auteur, car lire c’est aller dans la pensée d’un autre. Je suis très heureux de voir cet espace ici à la Maison Diocésaine, lieu de passage ou chacun est le bienvenu ». a souligné Monseigneur Benoit Rivière lors de la bénédiction de la « P’tite Librairie ! »

JC Reynaud



Les jours et heures d’ouverture de la P’tite Librairie

Mardi, jeudi et samedi de 10h à 14h

Sur demande selon les jours ou des groupes sont présents

La Maison Diocésaine est ouverte tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Le dimanche sur demande en contactant les Soeurs