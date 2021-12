Quand la végétalisation des cimetières abime les tombes…

Le 1er novembre est, traditionnellement, le jour où l’on vient fleurir la tombe pour rendre hommage à nos défunts. Mais les sépultures, elles aussi, ont besoin d’être entretenues. Une prestation que propose l’Espace Funéraire Guillon.

« Si la famille réside trop loin, explique Arnaud Guillon, ou n’est pas en capacité d’entretenir la tombe, elle peut nous demander à tout moment d’effectuer un entretien. Cela consiste, selon les besoins, à nettoyer la pierre, repeindre ou redorer les lettres de la stèle. Il peut arriver aussi, avec le temps, que le monument s’affaisse ou soit descellé par endroits. Nous pouvons procéder à une réfection ciblée. »

Cette prestation n’est pas automatique – elle n’est d’ailleurs pas proposée dans toutes les enseignes de Pompes funèbres – c’est une demande ponctuelle de la famille, qui peut se faire à distance et sans engagement sur la durée.

Cimetières végétalisés = salissures des tombes

La végétalisation des cimetières est de plus en plus pratiquée : pour des raisons esthétiques, diront les visiteurs, écologiques aussi, puisque les produits désherbants ne sont plus utilisés. C’est la mairie qui a la responsabilité d’entretenir les allées herbues.

Et c’est là que le bât blesse : les services municipaux utilisent des débroussailleuses, qui projettent herbe et débris sur les pierres des monuments. « Avec le temps, ces herbes laissent des traces sur la pierre, précise Arnaud Guillon. »

« Lorsque nous procédons à l’entretien d’une sépulture, nous envoyons toujours à la famille des photos avant et après le nettoyage. L’état de la tombe est important pour nos clients, nous le respectons. Par respect pour les familles, il est donc nécessaire de trouver une solution. »

Nathalie DUNAND

[email protected]

Espace funéraire GUILLON

60 av. Boucicaut

71100 Chalon-sur-Saône

Site : https://www.pfguillon.com/

Contacts :

Tél. : 03 85 48 29 37 (permanence 7j/7 - 24 h/24)

Mail : [email protected]

Facebook : https://www.facebook.com/Pfguillon/