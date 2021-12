La givrotine Margot Pompanon passera cycliste professionnelle en 2022

Passionnée de vélo depuis toute petite...

Margot Pompanon est né à Givry dans une famille très sportive et passionnée de vélo. Son frère Rémy et sa sœur Laura ont été longtemps licenciés du club de VTT de Givry, où leur maman a été trésorière pendant de nombreuses années.

Elle y a été licenciée jusqu'en 2012, année où elle a remplacé le vélo par le cheval, qu'elle a arrêté en 2015, suite à sa rentrée en Faculté de Médecine à Dijon. Elle a ensuite suivi les cours de l'Institut dijonnais de formation en Masso-Kinésithérapie, et a décroché un DE (diplôme d'état) de masso-kinésithérapie en juin 2021.

En 2017, la charge des cours s'étant quelque peu allégée, elle a renoué avec sa passion pour le vélo, en prenant une licence de cycliste sur route, au Vélo Club de Morteau (dans le Jura). Elle est ensuite parti deux années au club lorrain de l'Union Cycliste du Bassin Houiller, où elle a terminé deuxième du Championnat de France « Espoirs ». Et en 2020, elle a eu l'opportunité d'intégrer l'équipe « Saint-Michel Auber », basée à Aubervilliers dans le département de la Seine Saint Denis. Elle y est rentrée comme amateur, tout en poursuivant ses études à Dijon. Ce qui l'a contrainte à arbitrer en permanence entre les deux activités, avec à son grand désarroi, des renoncements sur la partie sportive.

Cela n'a toutefois pas empêché son équipe de remporter en 2021 la Coupe de France de Nationale, ce qui lui donne le droit d'évoluer l'année prochaine dans la catégorie « UCI Continental », la seconde division professionnelle de cyclisme sur route féminin.

2022, un passage au statut professionnel, qui nécessitera de trouver des financements

Le changement de division de son équipe et la possibilité d'accéder au statut professionnel ont représenté une vrai opportunité pour Margot. Elle n'a donc pas hésité longtemps et a décidé de stopper temporairement son activité de Masseur -Kinésithérapeute, qu'elle exerçait à mi-temps à Dijon depuis juillet 2021 pour se consacrer pleinement au cycliste en 2022. Margot Pompanon est en effet convaincue que sa marge de progression est réelle, et que le fait de pouvoir se consacrer pleinement au cyclisme lui permettra d'aller chercher de très beaux résultats, et pourquoi pas, de participer avec son équipe au Tour de France féminin 2022.

Le problème est que le cyclisme féminin est encore peu développé et médiatisé. Le salaire qu'elle percevra sera donc nettement inférieur au SMIC et ne lui permettra pas de couvrir tous ses frais. Car si le club « Saint-Michel Auber » finance tout ce qui a trait aux compétitions, il n'en est pas de même pour les dépenses individuelles (entraînement, récupération, nutrition et soins) dont le montant s'élève à près de 10 000 euros par an et reste à la charge des sportives.

Pour y arriver, Margot espère enfin pouvoir bénéficier en 2022 du statut de sportive de haut-niveau, qu'elle n'a pu obtenir pendant ses études. Elle a aussi conclu un Service civique, qu'elle effectuera de janvier à août 2022 au sein du Vélo Club de Tournus, avec pour mission d'y implanter une équipe féminine et d'organiser la Coupe de France, qui aura lieu en avril 2022.

Mais cela ne suffira pas ! Elle est donc à la recherche de nouveaux sponsors locaux, à qui elle propose plusieurs contreparties.

Cela pourra être la présence de leur logo sur ses vêtements ou des interventions en entreprise, sur des sujets tels que la préparation mentale, la confiance en soi, les conseils posturaux, la prévention du harcèlement et des agressions sexuelles, la place de la femme dans le sport … . Elle propose aussi de les mettre en avant lors de ses communications digitales, et reste bien entendu ouverte à toute autre proposition …

En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après avoir assuré ses arrières avec l'obtention de son DE de masso-kinésithérapie, elle va maintenant mettre toute son énergie, et elle en a beaucoup, pour réussir son projet sportif, et participer au Tour de France 2022. «Car ce serait beau de le faire », dit elle avec des étincelles dans les yeux...

Pour tout renseignement sur Margot Pompanon: Site Margot Pompanon

Photo fournie par Margot Pompanon