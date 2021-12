Le président des maires de France interpelle le gouvernement sur la pénurie de vaccins

Sur le Chalonnais, celles et ceux qui veulent procéder à leur première injection ne disposent d'ailleurs d'aucun créneau sur Doctolib... un paradoxe face aux incitations sur les non-vaccinés.

Davis Lisnard, maire de Cannes et Président de l'Association des Maires de France, a interpellé via un communiqué (lire ci-dessous) le gouvernement sur la pénurie de vaccin Pfizer, alors même que le gouvernement déploie toute sa communication sur l'importance de la vaccination pour les non-vaccinés et surtout pour la dose de rappel.

Sur le Chalonnais, si vous n'êtes pas encore vacciné et que vous souhaitez prendre rendez-vous sur Doctolib, aucune disponibilité n'est proposée, à plus ou moins brève échéance. Un paradoxe au regard des annonces gouvernementales qui tirent la sonnette d'alarme en ce début de période hivernale.

L.G

Communiqué de l'Association des Maires de France

"Monsieur le Ministre,

Je suis alerté par des maires sur l’annonce de restrictions d’approvisionnement, en vaccins Pfizer, des centres de vaccination alors même que ceux-ci sont en tension depuis quelques jours.

En outre, il leur est indiqué de n’ouvrir de nouveaux créneaux de vaccination qu’avec des vaccins Moderna. C’est le cas, par exemple à Biarritz, Castres ou Troyes.

Je vous remercie de bien vouloir m’indiquer si ce constat résulte de directives en ce sens données par votre ministère.

Si c’est le cas, les collectivités organisatrices des centres de vaccination ne peuvent assumer seules l’annonce de cette décision aux personnes qui viennent se faire vacciner, comme cela leur est demandé actuellement. Il nous paraît indispensable qu’une communication vers le grand public soit faite très rapidement par le ministère.

Cette situation va poser un réel problème d’acceptabilité susceptible de créer de fortes tensions dans les centres et une baisse des demandes de vaccination. En outre, l’administration du vaccin Moderna étant exclue pour certaines tranches d’âge, il ne sera pas possible de couvrir avec ce vaccin l’intégralité des troisièmes doses nécessaires, notamment pour les moins de 30 ans.

Pour garantir le succès de la campagne de vaccination -3ème dose-, il nous semble indispensable de garantir à nos concitoyens l’administration du même vaccin que pour leurs précédentes injections et de fournir aux centres de vaccination les mêmes quantités de vaccins Pfizer que précédemment.

Je tiens à vous rappeler l’attachement de l’AMF, depuis le début de la crise sanitaire, à une grande transparence de la part de l’Etat sur la stratégie de vaccination et la demande d’une information aux maires en temps réel sur les stocks et les calendriers d’approvisionnement des vaccins disponibles dans les centres de vaccination.

De cela, dépendent, en effet, le calibrage des centres de vaccination, la gestion des prises de rendez-vous et des files d’attente, l’organisation de transports adaptés pour les personnes fragiles, ou encore le déploiement de centres mobiles et d’équipes mobiles de vaccination.

Je vous remercie de m’indiquer quelle orientation le Gouvernement entend prendre sur ces différents points, dont l’importance et l’urgence appellent une clarification rapide.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute considération".