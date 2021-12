La boulangerie Michelot à Mercurey change de mains

13 ans que Yolande et Pascal Michelot tenaient l'une des deux boulangeries de la commune. La passation est toujours un moment plein d'émotions dans ce cas là.

C'est une figure chalonnaise qui commence à bien s'implanter dans le monde de la boulangerie-pâtisserie avec désormais sa 4e boulangerie, après celle de Champforgeuil, du Boulevard de la République à Chalon sur Saône, de Saint-Rémy sur les quais et désormais celle de Mercurey. Sollicité par Dominique Juillot, afin que le village préserve ses deux boulangeries, Stéphane Gros est désormais le nouveau patron des lieux.

Un message plein d'humilité pour ses débuts à Mercurey

"On ne fera jamais un aussi bon pain que celui de Monsieur Michelot mais sur d'autres produits on sera sans doute meilleurs" a lancé Stéphane Gros, dans un propos plein d'humilité, soulignant les longues années dans la boulangerie du couple Michelot, "ces enfants de mineurs qui savent ce qu'est la valeur travail". "Ce n'est pas si simple de reprendre dans un tel village, c'est tout sauf banal" a confié le nouveau patron des lieux. "Ce n'est pas une affaire comme les autres, et je demande votre indulgence".

En présence de quelques élus locaux et quelques fidèles clients, Dominique Juillot a tenu à marquer le coup pour cette passation de pouvoirs, histoire de ne pas tourner la page dans l'anonymat le plus complet, remerciant "la famille Michelot pour tout ce que vous avez apporté à la vie du village".

"On reste une boulangerie artisanale mais nous ne sommes pas terminal de cuisson"

Stéphane Gros a tout de suite planté le décor face à d'éventuelles critiques rappelant qu'un village de 1300 habitants disposant de deux boulangeries et du Maximarché n'était pas sans conséquences en terme d'organisation de la vie de l'entreprise. Il a été rappelé que la farine vient de Cluny et les blés de Saône et Loire, "la même farine que celle utilisée par la boulangerie Michelot". La production du pain aurai lieu à Saint-Rémy sous la houlette de Patrice, le chef boulanger.

Une ouverture de 6H30 à 14h30 en hiver

Sur la période hivernale, Stéphane Gros a rappelé les horaires mis en place sur Mercurey avec sans doute une adaptation au printemps et en été, "là où il y a une activité plus importante avec sans doute une offre différente". C'est Camille, âgée de 26 ans qui vous accueille depuis quelques jours, et qui a tenu à saluer la formation assurée par Mme Michelot, avec "son sourire légendaire".

Bonne retraite aux boulangers du village...

Laurent Guillaumé