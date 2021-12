AVIS DE DECES - Monsieur Jacques FONQUERNIE

CHALON-SUR-SAÔNE, ÉCULLY (69), VANVEY-SUR-OURCE (21), REPLONGES (21)



Janine Fonquernie,

son épouse ;

Agnès et Olivier,

ses enfants ;

Arthur, Emma,

ses petits-enfants ;

Philippe et Paule Fonquernie, son frère et sa belle-sœur ;

ses belles-sœurs et beaux-frères ;

nièces et neveux ;

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jacques FONQUERNIE

survenu le 27 novembre 2021 dans sa 78e année.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 7 décembre 2021 à 9h15 au crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie les personnes qui prendront part à sa peine.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.