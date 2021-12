Deux avocats à la rencontre des lycéens de Mathias

Hier, dans le cadre des vendredis de l'orientation, des élèves du lycée Mathias ont rencontré Maître Amandine Ligerot et Maître Clément Lopez, deux avocats du Barreau de Chalon-sur-Saône qui leur ont présenté les différentes facettes des métiers de la justice et les formations à suivre. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce vendredi 3 décembre, une quarantaine d'élèves du lycée Mathias, toutes filières confondues, ont rencontré deux avocats du Barreau de Chalon-sur-Saône.

Encadrés par Cécile Marché, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT), et Hervé Guillarme, proviseur-adjoint du lycée, ils ont pu découvrir les nombreux métiers du droit et de la justice, comme avocat, juriste, juge, magistrat, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, huissier, greffier, commissaire-priseur…

Cette rencontre enrichissante fait partie d'un programme appelé les vendredis de l'orientation.

Ainsi, après les métiers de la tapisserie, de la photographie, de la défense et de l'art, Maître Amandine Ligerot et Maître Clément Lopez ont su présenter avec brio tous les contours des métiers du droit et de justice «au cœur de la recherche de la vérité».

Nos jeunes ont ainsi pu mieux comprendre le quotidien de ces jeunes avocats qui ont partagé leurs expériences et les codes de la réussite des études et métiers de ces professionnels.

Cette rencontre a permis de les sensibiliser à ces métiers et susciter pour certains des vocations, certains ayant manifesté leur volonté d'intégrer ce domaine d’activités.

Ils ont aussi pu répondre aux questions des élèves, notamment sur la relation aux clients, insistant sur la dimension humaine du métier d'avocat, l'idée d'être au service des autres pour les aider à affronter les difficultés.

Comment l'explique Me Ligerot : «Je ne suis pas du côté de mes clients, mais à côté d’eux», pendant la garde à vue, au cours des procédures, le temps du procès, parfois même après.

Un beau moment de partage d’expériences dont se souviendront les élèves.

La semaine prochaine, les vendredis de l'orientation seront consacrés aux métiers du journalisme et, après les fêtes de fin d'année, aux métiers de la santé.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati