Rugby : Châtenoy le Royal en déplacement à Auxonne

Les « Jaune et Bleu » du Châtenoy Rugby Club reprennent le chemin du Championnat Territorial de Bourgogne Franche-Comté pour la série de 4 matchs Retour qui, au terme, les classera en 1ere ou 2e Série si tout se passe bien.

Ce premier match retour n’est pas à prendre à la légère au regard du match aller ou les Châtenoyens l’ont emporté avec le bonus offensif et sans doute un score encore plus large. Un match en déplacement n’est jamais facile d’autant que les Auxonnais retrouvent plus facilement leurs effectifs à domicile.

Comme à l’accoutumé info-chalon.com est allé à al rencontre de deux joueurs pour recueillir leurs impressions du jour :

Jordane Manca, 32 ans, 2e ou 3e ligne sous les couleurs de Châtenoy depuis une dizaine d’années, est clair dans ses propos : « Il me faut à tout prix aller chercher la victoire à Auxonne, d’autant qu’au match aller, en ce qui me concerne, j’étais sur la touche pour blessure. Nous devons prouver notre force et positionner notre jeu au plus vite et gérer ensuite la situation pour aller chercher le bonus offensif. Tous les points comptent sans oublier le goal-average qui départagera notre classement si nous finissons meilleurs deuxième. Notre groupe est capable et bien solide avec une belle ambiance ce qui fait notre unité. »

Nathan Girard, 20 ans, 3/4 aile et première saison de rugby : « Je me sens bien dans cette ambiance et tous les gars m’ont bien adopté comme je n’avais jamais joué au rugby. J’ai dû attendre le 4e match contre Givry Cheilly pour découvrir le jeu sur le terrain en compétition. Un match que nous aurions dû gagner mais on ne refait pas le match, ni l’arbitrage.

Contre Auxonne il ne faut pas y aller la fleur au fusil. Il faut ramener la victoire et le bonus offensif car nous devons nous qualifier pour être en Première série de Bourgogne Franche-Comté. »

De toute évidence il y a de l’envie. Réponse dimanche 5 décembre vers 16h30.

JC Reynaud