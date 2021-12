Bienvenue à Mahé VIVANT

Mahé VIVANT est né le 28 novembre à la maternité de Chalon-sur-Saône. Il est le troisième enfant après Elya, 7 ans, et Lou, 3 ans 1/2 de Cindy FROESH et Jean-Charles VIVANT. La maman est maîtresse de maison et le papa est charpentier maçon. La petite famille réside à la Racineuse.