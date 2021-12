AVIS DE DECES - Madame Marie-Thérèse POULLEAU née LAGRANGE

CHÂTENOY-LE-ROYAL (71), AUBIGNY-LA-RONCE (21)



Jean-Marie et Jocelyne Poulleau, Annie et Stéphane Gloria, Alain et Catherine Poulleau, Evelyne et Patrick Nicolas, Guy et Anne-Marie Poulleau, ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Thérèse POULLEAU

née LAGRANGE

survenu à l'âge de 92 ans.

Ses obsèques religieuses se dérouleront le lundi 6 décembre, à 15h15 en l'église de Châtenoy-le-Royal.

Elle a rejoint son époux,

Jules

décédé en 1982.

Pas de plaques,

fleurs naturelles uniquement.