Succès de la bourse aux vélos d’occasion au Parc des Expositions à Chalon-sur-Saône

Organisé sur trois jours, les 3-4-5 décembre, au Parc des Expositions, à Chalon-sur-Saône, la ‘Bourse aux Vélos d’Occasions’ qui propose plus de 900 vélos de tous les types ainsi que des pièces détachées connait un véritable succès.

Info-chalon est passé aux alentours de 11 heures, samedi, pour constater la grosse affluence familiale autour de l’événement !

Juilio Palumbo, Président de l’Association du Vélo Sport Chalonnais a confié à info-chalon : « Nous avons organisé cette bourse aux vélos d’occasion sur trois jours, qui concerne uniquement des ventes de vélos de particulier à particulier. Ils viennent vendre leurs vélos sachant que c’est ouvert à tout le monde. On a la chance aussi d’avoir aujourd’hui Groupama, notre nouveau sponsor et grâce à eux si vous faites 1 km sur un vélo d’appartement installé sur leur stand, ils offrent 10 euros au Téléthon. C’est d’ailleurs Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, le premier qui a inauguré cette animation. Nous concernant sur ce weekend, nous avons rentré un petit peu plus de 800 vélos et comme vous le constatez, il y a une grosse affluence. Je suis donc très satisfait de notre événement qui est la source principale de revenu du club. Notre association regroupe 117 licenciés et la plupart travailleront pendant les trois jours à tour de rôle bien évidement afin que tout le mode participe. Ce sont tous des bénévoles et j’en profite pour les remercier, tout comme nos partenaires : l’O.M.S, la Ville de Chalon, le Grand Chalon et Groupama ! ».

Lors de cet événement, on notait la présence de Philippe Finas, 9e adjoint en charge des sports, Fabrice Faradji, Conseiller Municipal, Délégué aux grands équipements sportifs, Bruno Rochette, Conseiller Municipal, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, Pierre Carlot, Conseiller Municipal, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, Monique Brédoire, Conseillère Municipale, Chargée du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain…

Clin d’œil au sponsor Groupama pour son action de générosité,

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B