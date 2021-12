 Les élus municipaux de Saint-Marcel enfin de retour dans leur salle, mais pour combien de temps...

La raison. Vous la connaissez ! La pandémie de Covid-19 qui touche le monde entier. Depuis vingt mois les élus de la ville se retrouvaient à la salle Alfred-Jarreau et plus récemment à la salle René-Gressard pour examiner les affaires communales. Ce lundi 15 novembre 2021, pour la première fois depuis le 24 février 2020, une réunion du Conseil municipal s’est tenue en son lieu habituel. Mais, avec l’arrivée d’une cinquième vague avec toutes les conséquences sanitaires qu’elle peut entraîner, les menaces d’une nouvelle délocalisation planent sur la prochaine séance, programmée le 13 décembre 2021.

Une nouvelle conseillère municipale

En attendant, au cours de cette réunion, le Conseil municipal a installé un nouveau membre en la personne de Martine Belaich, qui remplace Marlène Desbuisson-Perreaut, élue depuis 2014 au sein du groupe majoritaire. Par courrier en date du 29 octobre 2021, cette dernière a en effet, pour des raisons personnelles, démissionné de sa fonction de conseiller municipal. Par voie de conséquence Martine Belaich supplée aussi Marlène Desbuisson-Perreaut à la commission de la vie associative, des affaires culturelles et sportives.

Christine Louvel évoque encore la tarification des accueils collectifs de mineurs

La réunion a débuté, comme d’habitude, par l’adoption du procès-verbal de la séance précédente, à savoir celle du 27 septembre 2021. Une adoption à l’unanimité, non sans une intervention de Christine Louvel sur la suppression de la tranche la plus basse des coefficients familiaux dans la nouvelle tarification des accueils collectifs de mineurs inscrite dans la convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales. « Avec la suppression de cette tranche, pour ces familles au revenu modeste, le coût de plus 1 euro par jour par enfant est certainement un frein à de futures inscriptions, amplifié si elles ont plusieurs enfants. Connaissant le pourcentage élevé de familles monoparentales sur Saint-Marcel, dont la maman travaille avec des horaires atypiques, on peut s’interroger sur la finalité des objectifs de votre projet social » a estimé la cheffe de file de l’opposition. Et d’ajouter « L’analyse des besoins sociaux qui est en cours permettra-t-elle de revoir et de mettre en place un projet adapté et des actions qui permettent de réduire des inégalités, dont les enfants ne sont pas responsables ? ».

Parmi les quelque 7 200 dossiers envoyés dans le cadre de l’appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires, lancé par l’Etat au cours du 1er trimestre 2021 suite à l’épidémie de Covid-19, figurait celui de Saint-Marcel. Comme 95% d’entre eux il a été retenu. Le montant de la subvention est de 37 632 €. Il ne reste plus qu’à signer la convention de financement. Cet appel à projets visait à réduire les inégalités scolaires et à lutter contre la fracture numérique, en soutenant la généralisation du numérique éducatif pour l’ensemble des écoles élémentaires et primaires qui n’ont pas atteint le socle numérique de base. Le projet présenté par la Ville concerne 17 classes élémentaires et a un coût total de 59 212 €, dont 55 882 € pour le volet équipement et 3 330 € pour le volet services et ressources numériques.

Les crédits scolaires 2022

Toujours dans le domaine de l’éducation, le Conseil municipal a approuvé les crédits scolaires proposés pour 2022. La dotation fournitures scolaires sera de 55 € par élève scolarisé en maternelle et en élémentaire, à laquelle s’ajoute un crédit de 4,82 € par élève pour les photocopies faites à l’école. La dotation pédagogique sera de 22,50 € par élève, à condition que la gratuité totale soit accordée aux familles. La dotation classe transplantée sera de 1 000 € par classe élémentaire, sous réserve que la participation demandée aux familles n’excède pas 20 € par jour. Enfin des crédits supplémentaires seront accordés à la classe ULIS de l’école Jean Desbois, à savoir 400 € pour la dotation fournitures scolaires et 600 € pour la dotation pédagogique.

Par ailleurs le Conseil municipal a entériné la charte déterminant les conditions d’utilisation des moyens et des ressources informatiques mis à disposition par la Ville dans le cadre du soutien de la commune en faveur des écoles publiques. La charte entrera en vigueur dès le 1er janvier prochain.

En matière d’environnement, le Conseil municipal a émis un avis favorable à la demande de régularisation administrative du système de collecte des eaux usées de Chalon, déposée par le Grand Chalon, qui depuis le 1er janvier 2012, dans le cadre de nouvelles compétences, s’est substitué aux communes de l’agglomération pour l’exploitation des réseaux d’assainissement, des réseaux d’eaux pluviales et des ouvrages d’épuration. La demande concerne la station d’épuration de Port Barois, mise en service en 1995 et qui collecte les eaux usées, outre de Saint-Marcel, de Chalon, Champforgeuil, Châtenoy-le-Royal, Farges-les-Chalon, Fontaines, Lux, Saint-Loup-de-Varennes, Saint-Rémy, Sevrey et Varennes-le-Grand. Une demande qui a été soumise à une enquête publique, qui s’est déroulée du 4 octobre 2021 au 5 novembre 2021. Conformément au Code de l’Environnement, le Préfet de Saône-et-Loire a notamment sollicité l’avis du conseil municipal des onze communes concernées.

L’entretien de la Voie verte

Enfin la Ville va renouveler pour une durée de 10 ans la convention avec le Département portant sur l’entretien des espaces verts et le ramassage des déchets aux abords de la Voie verte, dans la partie comprise entre la rue Denis Papin et la rue du Robin.

Gabriel-Henri THEULOT