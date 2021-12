Rugby : Chatenoy défait à Auxonne 8 à 10

Avec un temps à pas mettre le nez dehors ( vent et pluie glaçante), les rugbymen de Châtenoy le Royal encaisse une seconde défaite consécutive face à Auxonne.

Un match à vite oublié pour les Châtenoyens qui menaient 8 à 3 à 5 minutes de la fin du match et qui prennent un essai transformé les privant de la victoire contre une équipe d’Auxonne laquelle en voulait plus et avait retrouvé son effectif absent au match aller.

A souhaiter que cette défaite fera prendre conscience à tous les joueurs de se motiver pour les trois prochains matchs importants dont le premier sera dimanche prochain à Charréconduit contre le RC Dijon.