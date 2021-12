Un avant-goût de fêtes de noël avec la dégustation proposée par le Châtenoy Rugby Club samedi 4 décembre.

Le Châtenoy Rugby Club a fait le plein pour cette journée dédiée à la dégustation d’huitres, escargots et saumon fumé. Une belle façon de gagner un match !

Une belle tradition que cette journée dégustation organisée par les rugbymans de Châtenoy dans leur chalet du stade de Charréconduit, dégustation d’huitres, escargots ou saumon fumé juste ce qu’il faut pour mettre l’eau à la bouche et donner un avant-goût des repas de fêtes de noël et nouvel an.

Vincent Bergeret maire de la commune a rendu visite aux rugbymans, il a apprécié les escargots qu’il a dégustés en compagnie de Jean-Claude Reynaud secrétaire du CRC. Monsieur le maire a pu échanger quelques mots avec le président du CRC Jean-Marc Perret, celui-ci étant bien occupé avec les membres du club à la préparation des assiettes et au service.

Pour être en conformité avec les mesures sanitaires, le passe était obligatoire ainsi que le masque. Seules les personnes assises à table pouvaient retirer ce masque pour déguster huitres, escargots ou encore saumon fumé et fromage fort.

Le CRC, comme de nombreuses associations, organise chaque année diverses manifestations afin de trouver la trésorerie nécessaire à son budget de fonctionnement. Cela lui permettra entre autre d’acheter des équipements pour les équipes et son école de rugby, d’aider au financement des déplacements lors de rencontres à l’extérieur. Le CRC pourra compter aussi sur un nouveau sponsor : l'Agence Immobilière Century 21.

Les entraineurs et dirigeants sont des bénévoles qui œuvrent pour un club où convivialité et respect sont de mises à l’instar de cette journée de dégustation : une manière de bien faire circuler le ballon ovale entre les joueurs et le public.

C.Cléaux