AVIS DE DECES - Madame Solange LATRASSE née DUCHEZ

FARGES-LÈS-CHALON, GERGY



Solange LATRASSE

née DUCHEZ

nous a quittés le 29 novembre 2021.

Selon ses volontés, ses obsèques ont été célébrées dans la plus stricte intimité. Ses enfants et leurs conjoints, ses petits-enfants et leurs conjoints, ses arrière-petits-enfants et toute la famille remercient chaleureusement le personnel de l'EHPAD Saint Antoine de Beaune pour leur gentillesse et leur dévouement.