L'amicale des anciens Tangos chalonnais rend hommage à Henri Ronaux, qui nous a quittés dimanche 5 décembre

"Henri Ronaux nous a quittés ...

C’est avec une grande tristesse que le monde du rugby bourguignon apprend la terrible nouvelle : le décès d’un passionné engagé au service du rugby.

Dimanche 5 décembre, Henri Ronaux, âgé de 75 ans décède dans sa maison de Cheilly-les-Maranges. L’évocation de ce solide deuxième ligne (et pilier) qui s’est investi plus d’un demi-siècle au profit de la balle ovale, réveille en nous une multitude de souvenirs.

Le RCC … après le RCC !!

Henri, tu as porté avec fierté les maillots des deux RCC. D’abord, celui jaune et noir du Racing Club Chagnotin puis celui, tango et blanc, du Racing Club Chalonnais. Tu as également été porté par le rugby qui fera de toi un joueur, un entraîneur, un éducateur, un arbitre et un dirigeant jusqu’à assumer la présidence du RC Chagnotin, lorsque, de retour dans ton club de cœur, celui-ci te sollicita.

Écoute Henri ! Voilà quelques-uns des bons souvenirs que tu as laissés à de nombreux joueurs tangos !

En juin 68, tu décides, pour jouer au plus niveau, de rejoindre le club tango qui joue alors en Première Division (dite Nationale). En 68-69 (voir la photo ci-dessous), le RCC affronte dans sa poule le Stade Montois, le Stade Toulousain, etc… Puis, en 69-70, Aurillac, Dax … En 71-72, ce sera Brive, Perpignan, Bayonne … En 72-73, Béziers, Montferrand, Lourdes ... C’est dire si ton souhait d’affronter le haut niveau est exaucé !!

RC Chalon saison 68-69

Debout de gauche à droite : Jean-Louis About, Robert Janot, Daniel Pelgrin, Bernard Germain, Georges Bernard, Bernard Guénot, Henri Ronaux, Gérard Goudard et Jean-Pierre Critakis.

Accroupis de gauche à droite : Marc Soufflot, Jean Léger, Michel Ray, Jean-Paul Augier, Jean-Pierre Secret, Christian Badin, Philippe Hergott et André Blondeau (entraineur).

Tu restes fidèle au RC Chalon malgré le long purgatoire de la Deuxième Division. Joueur et parfois capitaine en équipe fanion, tu es toujours disponible pour donner un coup de main à l’équipe réserve. Tu encadres alors ces joueurs cadets ou juniors qui avaient apprécié, quelques années plus tôt, la performance des Chalonnais face au Stade Toulousain (qui sera finaliste en 1969). En effet, ce dimanche d’octobre 68 devant plus de 2000 spectateurs, le pack du RCC tient tête à celui des Toulousains et obtient le match nul 3-3. Évidemment, tu te souviens de la composition de l’équipe, celle de la photo jointe.

Nous sommes nombreux à nous souvenir de ton langage imagé justifiant tes choix techniques et permets-moi d’en citer deux :

l’organisation des cocottes par les avants ? … car "les cocottes pondent de bons ballons" !

le demi-tour contact ?... pour la continuité du jeu, car "il vaut mieux prendre un coup de pied au(x) c … fesses, qu’un coup de pied dans la gu … figure" !

Et, la remise des maillots ? Ponctuée d’un "… Henri 4" ! Il nous suffisait de nous rallier à ton panache blanc et tango pour, le plus souvent, trouver le chemin de la victoire.

Cerise sur le gâteau : tu joues en Équipe de France des Enseignants sous le capitanat de Jean-Claude Skréla.

Pédagogue entre tous et toujours !!

Toi, le professeur formé à l’ENSET (École Normale Supérieure de l’Enseignement Technique) tu composes la nouvelle génération des professeurs techniques du lycée Nicéphore Niepce (pour les anciens chalonnais "La Prof", dont l’extension et la construction de la rocade fît disparaître le mythique stade Lebeau). Tu mets tes compétences pédagogiques au service de l’école de Rugby (en encadrant durant de nombreuses saisons l’équipe des minimes) et de la Commission des Jeunes du Racing (avec un petit passage à la présidence de l’école de Rugby).

Ensuite, tu fais le choix d’encadrer, avec ton ami "le Cum" pour un bail de plus de 10 ans, l’équipe des cadets des Tango et la Sélection de Bourgogne engagée en Coupe Taddéï. Tu appréciais particulièrement les phases finales de cette compétition se déroulant à Lyon, puis à Tarbes (où tu retrouvais ton ami, le pilier Jean-Pierre Garuet), finales de haut niveau où se jouaient les sélections en équipes de France des Jeunes.

Ton retour au RC Chagny ne modifie en rien ton engagement en Ovalie. Tu y seras entraineur-joueur de l’équipe fanion, puis entraineur des jeunes, éducateur à l’Ecole de Rugby. Une continuité toute naturelle, fidèle à ta passion et ton engagement totale au service du ballon « pointu ».

Tu fais une longue carrière d’arbitre. Tu assures aussi la vice-présidence du Comité Départemental de Saône-et-Loire, en charge de la Commission Technique Départementale.

Tous ces engagements effectués avec conviction et dans la durée seront récompensés en 2012 par la remise de la Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports.

Nos pensées vont bien sûr à Janine ton épouse et à Céline et Stéphane tes enfants.

Salut Henri ! "