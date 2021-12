Tous mobilisés au gymnase de Saint Rémy pour le téléthon 2021 le week-end dernier.

De nombreuses activités étaient proposées pour participer à cette édition 2021 du téléthon afin de récolter des fonds qui seront reversés à l’AFM téléthon. Les élus, les jeunes du CMJ, les animateurs et animatrices de l’escale s’étaient mobilisés pour cette action.

Les visiteurs pouvaient admirer les galets décorés par Pascale mais surtout les acheter pour apporter leur contribution au téléthon, ils pouvaient aussi se restaurer au stand de la buvette où les jeunes du CMJ faisaient les crêpes sous l’œil bienveillant d’Agnès Marmillon.

La spécialiste Magalie avait apporté tout ce qui était nécessaire pour réaliser de magnifiques maquillages. Magnifique maquillage sur le visage radieux de Naïla.

Les animateurs et animatrices de l’escale mettaient les grands et petits dans les conditions que rencontrent les malvoyants avec des jeux de lecture en braille, de tests avec des lunettes déformantes, des jeux sur le toucher.

Sur le terrain du gymnase, en partenariat avec l’Elan Chalon, c’était toute une sensibilisation au handicap qui était au programme. Prendre place dans un fauteuil ou être en possession de cannes de marche pour récupérer un ballon n’est pas si simple pour pratiquer le basket fauteuil mais ce n’est pas plus facile de tirer à l’arc avec un bandeau sur les yeux et se mettre à la place d’un non voyant pratiquant ce sport. Le vendredi après-midi ce sont 4 classes qui ont participé à cette sensibilisation avec 6 ateliers préparés par les sportifs de l’élan, basket fauteuil, tir à l’arc à l’aveugle, déplacement en position de non voyant, Tor Ball pour non voyant, déplacement en fauteuil et un atelier de discussion sur le handicap. L’amicale pour le don de sang était présente à ces animations pour le téléthon.

La soirée s’est poursuivie avec une initiation à la langue des signes.

C.Cléaux