Un appel aux dons lancé pour le chantier Ste Thérèse de St Rémy

L’état de santé de l’église Ste Thérèse et du Centre Pastoral de Saint Rémy nécessite d’importants travaux de réfection externes et internes, en participant à la collecte de dons, avant le 31 décembre 2021, il vous est possible d’obtenir une réduction fiscale très intéressante.

L’église Sainte Thérèse est un point de repaire important dans le paysage San Rémois, au carrefour de routes très fréquentées et dominant entre autres le quartier des Charreaux que couvre la Paroisse.

Une église dont l’histoire remonte au 10 juin 1933, date de l’édification et de la bénédiction de cette église placée sous le vocable de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus connue aussi comme Sainte Thérèse de Lisieux. Elle a été bâtie sur un terrain offert par la famille Balland.

Une église privée et appartenant au Diocèse d’Autun qui abrite également un prêtre et les locaux administratifs de la Paroisse du Bon Samaritain depuis 2005, année de construction du Centre Pastoral. L’église a été agrandie en 1941 avec la construction du narthex offert par la famille Chaumont mais ayant eu d’énormes dommages lors de l’explosion d’un train le 25 aout 1944.

L’état de santé

Son positionnement sur cet axe routier très fréquenté lié à la zone d’activité de la Garenne, en direction de Givry et de la Cote Chalonnaise en venant de Chalon ou de l’autoroute et la pollution atmosphérique ont impacté l’église extérieurement. A cela des zones se sont dégradées intérieurement et une rafraichissement est indispensable.

C’est pourquoi une équipe du Conseil Economique de la Paroisse s’est penchée sur ce problème qui trainait dans les cartons depuis une douzaine d’années mais dont les moyens et la volonté ne permettaient pas d’en trouver une finalité.

Cette équipe motivée a recherché des entreprises pouvant être intéressées par ce type de chantier. Elle a fait établir des devis et a su convaincre les autorités du Diocèse et des partenaires, de la nécessité impérieuses de réaliser ces importants travaux : ravalement de mises en peinture; réparation de la couverture et des évacuations; adaptation de l’électricité et évolution de l’agencement intérieur.

Le projet et ses étapes

En accord avec l’évêque du Diocèse d’Autun, Benoit Rivière, sur la pérennité du site, le Conseil Economique a donc lancé le chantier et a arrêté trois entreprises locales pour la réalisation du Chantier Ste Thérèse :

SAMAG pour le ravalement et la peinture

COMALEC pour l’électricité

REBILLARD pour la couverture

Au total ce sont 110 000€ qui sont engagés dans ce chantier qui devrait commencer le 1er mars 2022 et se terminer fin juin 2022. Quatre mois durant lesquels les messes et offices religieux (baptêmes, mariages, obsèques) se dérouleront à l’église du Bourg de Saint Rémy. L’inauguration officielle de fin de chantier étant prévue pour la rentrée de septembre 2022.

Les conditions de sa réussite

Au delà des entreprises et de leurs qualités professionnelles, le projet réussira grâce à l’engagement de la communauté paroissiale, au travers de ses différents mouvements, pour la recherche de dons mais aussi pour aider bénévolement à la réalisation de micro-travaux de préparation et de remise en condition du site.

C’est aussi compter sur l’engagement de tous les habitants de la Paroisse composée de ses sept clochers en aidant, par les relations personnelles et professionnelles, afin d’assurer la partie manquante du financement estimée à 40 000€.

Comment soutenir le projet ?

Des paroissiens se sont déjà engagés et appropriés ce Chantier Sainte Thérèse pour qu’il soit une réussite collective et architecturale. En lui accordant votre confiance pour une collecte destinée à finaliser le budget nécessaire à sa réussite par un soutien financier.

Participez à la collecte en envoyant votre don avant le 31 décembre 2021 afin de bénéficier d’une réduction fiscale de 75% accordée aux associations cultuelles depuis le 19 juillet 2021 (ex un don de 100€ ne vous coute que 25€).

Vous pouvez envoyer votre chèque à l’ordre de « Chantier Bon samaritain » à l’adresse suivante Paroisse du Bon Samaritain, 17 rue d’Ottweiller, 71100 Saint Rémy

Ou si vous souhaitez par un autre moyen il suffit d’aller sur le site de la Paroisse https://bonsamaritain.paroisse.net/

Un reçu fiscal vous sera adressé en courant janvier 2022.

JC Reynaud



A noter : un tract a été distribué dans toutes les boites aux lettres de la Paroisse lors de la distribution du Journal Paroissial « Le Bon Sam’ » donnant de nombreuses informations sur le Chantier Sainte Thérèse et comment souscrire