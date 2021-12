J’AI TESTÉ POUR VOUS : Prêt pour une séance de kinésiologie ?

Inutile de commencer par une définition qui ne nous dirait pas grand-chose. Je sais seulement que Dorothée Blard est formée à l’école KOREVIE, affiliée à la Fédération Française de Kinésiologie. Et qu’elle travaille sur les émotions, les inconforts, les blocages physiques et émotionnels, la finalité étant de rééquilibrer tout ce bazar trimbalé par le corps.

Première étape : la définition de l’objectif

Assise face à moi, Dorothée me pose quelques questions générales puis m’amène à formuler l’objectif que je souhaite donner à cette séance, ce que je veux travailler pour aller vers un mieux-être. Ce temps de parole passé, elle se place debout devant moi pour établir une connexion énergétique.

Je ne cherche pas à comprendre : le travail de Dorothée a commencé, elle sait ce qu’elle doit faire et, à partir de cet instant, c’est mon corps qui l’aiguillera et lui fournira des réponses.

Spécificité de la méthode : le test musculaire

Dorothée m’a donné quelques précisions préalables : « Durant cette séance, je travaillerai sur ce que dit votre corps, en utilisant le test musculaire. Car le corps ne ment pas. » Le tonus des muscles est en quelque sorte la voix de mon inconscient, donnant sa réponse en se maintenant ou en s’affaissant.

Commence alors la phase la plus longue : l’investigation. Je suis allongée (très confortablement), l’avant-bras levé repose sur le coude. La kinésiologue se concentre et pose doucement des questions, tout en testant de sa main le tonus de mon avant-bras.

Je sens clairement que ce n’est pas à moi qu’elles sont adressées, mais à mon corps. Et, sans aucun contrôle, en observatrice, je constate que mon avant-bras tantôt vacille, tantôt reste immobile sous la légère pression de ses doigts.

Différents outils

Parfois, Dorothée me pose une question, m’invitant à me souvenir d’un instant précis. On peut être surpris, soit par la résurgence d’un souvenir, soit par un grand trou de mémoire. Différents tests sont utilisés au cours de l’investigation.

La kinésiologie est une discipline assez récente, inventée aux États-Unis dans les années 60 par le Dr Goodhear, chiropracteur. En soignant ses malades, il s’aperçoit que le manque de tonicité d’un muscle est souvent lié à un organe malade.

Cette pratique a évolué, elle s’appuie sur des protocoles complexes qui empruntent à différents savoirs, dont les points d’acupuncture de la médecine chinoise. Elle regroupe un ensemble de techniques de gestion du stress et des émotions.

Dorothée Blard travaille également les réflexes archaïques et pratique par ailleurs la kinésiologie animale, qui peut se faire à distance.

L’ancrage

« Même si le patient ne comprend pas, le travail se fait. Car le corps est capable de mettre en place tout ce dont il a besoin. »

Ce travail silencieux du corps se poursuit sur une période pouvant varier de quelques semaines à quelques mois. Pour réaliser l'ancrage, il se peut que vous repartiez avec quelques petits exercices à faire à la maison, pour libérer plus en profondeur.

Pour qui ?

Inutile de lister tous les blocages que le corps peut accumuler et qui se traduisent de si diverses façons. Par exemple, Dorothée met en place une collaboration avec une école maternelle de Chalon pour travailler avec les enfants sur la gestion des émotions, afin de faciliter la concentration et l’apprentissage. Elle travaille également en collaboration avec une ostéopathe : « Parfois, une douleur disparait après une séance chez l’ostéopathe, mais peut revenir d’une façon chronique. On doit s’interroger sur la raison de cette chronicité, ce que peut faire le kinésiologue. »

Toute personne porte en elle des nœuds, la question est de savoir si son bien-être en est affecté. Donc la vraie question serait non « pour qui », mais « pour quoi ? » Et là, la réponse est limpide : pour se libérer d’un stress, d’un déséquilibre, qu’il soit physique, mental, émotionnel ou psychique.

Par Nathalie DUNAND

