Pour la première fois depuis des années, Louis rend visite à sa famille. Il retrouve sa mère, sa sœur, son frère et sa belle-sœur. Son intention est de leur annoncer sa maladie et sa mort prochaine. Mais son arrivée fait resurgir souvenirs et tensions familiales. Chacun exprime divers reproches et il repart sans avoir pu avouer son secret. Le public reste le seul confident de l’histoire de Louis, à moins qu’il n’ait été plongé dans une ultime rêverie... À voir absolument !

JEU 9 DÉC 2021 — 20h ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE

VEN 10 DÉC 2021 — 19h ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE

SAM 11 DÉC 2021 — 20h ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE

Durée : 1h45 - Tarifs : de 7 à 24€ - Renseignements et réservation : https://www.espace-des-arts.com/saison/juste-la-fin-du-monde

