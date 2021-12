Illuminations de Chalon-sur-Saône : Les Compagnies Karnavires et les Commandos Percu offrent un spectacle féérique au public

Mercredi 8 décembre, fête des illuminations, avait lieu à Chalon-sur-Saône à partir à 18 heures 30, le lancement des illuminations avec une déambulation simultanée au quatre coin de la ville de quatre cortèges composés des troupes des compagnies Karnavires et des Commandos Percu.

Partis du quartier de la Citadelle, de Saint Jean des Vignes, de la Place de l’Hôtel de Ville et de la rue du Pont, tous les artistes de ces deux compagnies se sont retrouvés place Mathias pour offrir un premier spectacle dans les pelouses du Parc George Nouelle.

Après un petit spectacle d’une quinzaine de minutes, la troupe se dirigeait sur la scène installée sur le parking Mathias pour faire un véritable show de lumière et de feu.

Des artistes qui ont plongé le public dans un univers de feux d’artifices, de rituel, de percussions… mais qui n’hésitaient pas non plus à faire vibrer et participer les 1500 spectateurs présents.

Un spectacle de grande qualité, accompagné de percussions où la danse, le feu et la lumière ont plongé le public dans un vertige lors de son feu d’artifice final très explosif !

C’est très logiquement que tous les artistes étaient fortement applaudis en fin de spectacle.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B