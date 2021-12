Cette année, le marché de Noël givrotin se déroulera sur deux dimanches

L'UCAG, qui est présidée par Aurélien Bry, a décidé cette année de quitter la salle des fêtes, pour intégrer le Centre bourg, jugé plus convivial et plus proche des commerces givrotins. Il s'implantera donc cette année à l'intérieur de la Halle ronde, sur son parvis ainsi que sur une partie de la rue de la République, qui sera piétonnisée pour l'occasion.

La capacité d'accueil de ce nouveau lieu étant plus limitée que celle de la salle des fêtes, l'UCAG a décidé d'étaler la manifestation sur 2 dimanches, pour permettre la participation d'un maximum d'exposants.

Selon Pascale Pierre, secrétaire de l'UCAG et cheville ouvrière de cette manifestation, une douzaine d'exposants participera chaque dimanche à ce marché. On y retrouvera des producteurs locaux, des artisans-créateurs et bien sûr les commerces givrotins. Les visiteurs pourront ainsi bénéficier d'une large palette d'articles, parmi lesquels des créations textiles, cartes, porcelaines, décorations, bandes dessinée, fleurs, … Sans bien sûr oublier, des produits de bouche (chocolats, viennoiseries et fromages), des produits de fête (fruits de mer, caviar, truffes, champagne,..), et … le traditionnel vin chaud.

A noter que le dimanche 19, le salon de Grégoire organisera une collecte d'articles pour les restos du cœur, et proposera à 16h30 un concert avec le groupe Just Married Band. Ce même dimanche, l'équipage des French gazelles, dans lequel on retrouve la givrotine Morgane Franco, présentera le 4x4 qu'il utilisera, lors de sa participation à l'édition 2022 du Rallye Aïcha des Gazelles.

En pratique :