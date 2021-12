COVID 19 - Le port du masque obligatoire étendu aux communes de Digoin, Gueugnon, Louhans, Paray-le-Monial et Tournus.

Après échanges avec les maires concernés, la décision a été prise d’étendre par arrêté préfectoral le périmètre du port du masque en extérieur dès ce vendredi 10 décembre 2021 aux communes suivantes : Digoin, Gueugnon, Louhans, Paray-le-Monial et Tournus.

Le périmètre de l’obligation pour ces communes est défini dans l’arrêté préfectoral du 9 décembre, consultable sur le site internet des services de l’État de Saône-et-Loire : http://www.saone-et-loire.gouv.fr/extension-de-l-obligation-du-port-du-masque-en-a14531.html

Cette décision vise à protéger les populations face à une propagation du virus qui ne décélère pas (le taux d’incidence en Saône-et-Loire est de 534,8/100 000 habitants selon Santé Publique France contre 447,7 pour 100 000 habitants au niveau national, pour la semaine 48) et pour permettre à nos centres hospitaliers de faire face à la pression due à la COVID19. La forte dynamique épidémique pèse significativement sur le système de santé avec un nombre d’hospitalisations en hausse ces dernières semaines. Au 8 décembre 2021, 140 personnes étaient hospitalisées dont 21 en soins critiques, selon les chiffres de l’Agence régionale de santé.

Les forces de l’ordre mèneront ce vendredi des opérations de contrôles pédagogique, avant de mener des contrôles stricts de l’obligation ce week-end. Toute personne ne respectant pas l’obligation de port du masque dans les lieux concernés par l’arrêté sera verbalisée d’une amende de 135€.

Freiner la cinquième vague passe par le respect des gestes barrières (distanciation, port du masque, lavage des mains), la limitation des interactions sociales, la vaccination, le recours au dépistage et à l’isolement au moindre symptôme évocateur de la COVID.

Chacun est appelé à faire preuve de responsabilité et de solidarité dans toutes ses actions du quotidien, pour protéger les autres et les personnes les plus fragiles.

Pour prendre rendez-vous en centre de vaccination : www.doctolib.fr ou appeler le 03 85 90 87 41.