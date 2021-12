Trois militaires décorés à l'occasion de la Sainte-Barbe, patronne du service de l'énergie opérationnelle

Tout militaire connaît la ou le saint(e) patron(ne) de son arme ou, en tout cas, la date où elle ou il est honoré(e). Pour les artilleurs,le génie et le Service de l'énergie opérationnelle, la sainte-patronne c'est Sainte-Barbe.

Mercredi 8 décembre à 18 heures, les militaires du Service de l'énergie opérationnelle ont rendu hommage à leur sainte patronne à la Base pétrolière interarmées (BPIA) Caserne Carnot de Chalon-sur-Saône.

Un peu avant la cérémonie, aux alentours de 17 heures 30, la caserne a signé deux conventions de partenariat dans le cadre de la mise en œuvre d'une classe défense et sécurité globale entre la BPIA et le lycée Camille du Gast-Dumorey pour la première convention et le collège Jean Vilar pour la seconde convention.



Les conventions ont été signées, pour la BPIA, par l'Ingénieur en chef de 1ère classe Olivier Naegellen Roy, commandant d'armes de la place de Chalon-sur-Saône et de la BPIA, Claudie Gaillard, la principale du collège Jean Vilar, et Daniel Delacroix, proviseur du lycée Camille du Gast-Dumorey.



Olivier Tainturier, sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, Serge Rosinoff, conseiller municipal chargé de mission Mémoire et monde patriotique, représentant Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, Pascal Boulling, conseiller communautaire délégué à l'administration générale, aux Gens du Voyage, à l'aérodrome et au CISPDl, représentant Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, l'Ingénieur général de 2ème classe Patrice Gobin, commandant la logistique de l'énergie opérationnelle, et le Lieutenant-colonel Ronan Cottin, délégué militaire départemental de Saône-et-Loire, étaient également présents lors de ces signatures de conventions de partenariat qui illustrent la vitalité du lien entre l'armée et la nation.



Après l'accueil des autorités et les honneurs au drapeau, la revue des troupes par l'Ingénieur en chef de 1ère classe Olivier Naegellen Roy, a eu lieu la remise de décorations au cours de laquelle le Colonel Denis Forterre, a été fait Chevalier de la Légion d'Honneur, le Lieutenant-colonel Laurent Tourtois, officier de l'Ordre national du Mérite et le Lieutenant Vincent Compagnon, s’est vu décerner la médaille de bronze des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure.



Après la lecture de l'ordre du jour, la remise des coiffes au contingent des jeunes engagés volontaires incorporés en septembre 2021 suivie de leur présentation au drapeau, la 4ème section a reçu le fanion symbolisant la création de cette section de réservistes de la 2ème compagnie de soutien pétrolier.



Les troupes, commandées par l'Ingénieur en chef de 2ème classe Pascal Piot, étaient constituées du drapeau de la BPIA et de sa garde, d'un détachement de l'école de la logistique pétrolière et de l'énergie opérationnelle, des trois compagnies de la BPIA accompagnées de leur fanion.



La cérémonie a été marquée par la présence des élèves des classes de défense et de sécurité globale du lycée Camille du Gast-Dumorey et du collège Jean Vilar.



