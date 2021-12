‘KPMG Academy’ Chalon-sur-Saône : La référence de la formation professionnelle !

Découvrez les «CerKles » pour TPE (Très Petites Entreprises) PME (Petites et Moyennes Entreprises), ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire)…

Vous êtes dirigeant, gérant, artisan, professionnel libéral, commerçant, comptable … d’une grosse société, d’une moyenne ou petite entreprise, ou d’une entreprise intermédiaire ? N’hésitez pas à intégrer le dispositif de formation de KPMG et faire partie de l’une des trois catégories de ‘Cerkles’ (des Entrepreneurs, Actualité Comptable Financière et Fiscale et Actualité Sociale et Pratique de la Paie) qui vous sont proposées.

Jeudi 9 décembre, à partir de 9 heures, durant toute la journée, se déroulait dans les locaux de KPMG, situés 32 quai Saint Cosme à Chalon-sur-Saône, la formation, organisée par Isabelle Navoizat, Conseillère formation Bourgogne Franche-Comté, le Cerkle Actualités Comptables financières et fiscales (4ème et dernière session de l’année 2021).

Cette séance avait comme thème Technique « L’arrêté des comptes » animée par Carole Rousselin, superviseur à KPMG et Pédagogue à Kpmg Academy, assistée de sa collaboratrice Lydie Hanon.

Dans une très bonne ambiance mais dans un grand esprit de professionnalisme les 11 participants ont pu acquérir des connaissances supplémentaires afin de développer leurs compétences pour mieux gérer leur entreprise et renforcer leur réseau professionnel.

La formation professionnelle continue et la compétitivité de votre entreprise ne font qu’un, donnez-vous toutes les chances de réussir en participant aux nombreuses formations KPMG !

J.P.B