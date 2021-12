Partagez l'émotion de la découverte avec le Village des Sciences au Palais des Expositions

Pour éveiller l'intérêt pour la science, développer la curiosité à l'égard des domaines scientifiques et susciter des vocations, le Grand Chalon et la Communauté urbaine Creusot-Montceau s'associent cette année encore, pour la Fête de la science. Les 11 et 12 décembre, retrouvez étudiants, chercheurs, associations, établissements scolaires et fleurons de notre industrie au au Palais des Expositions pour le Village des Sciences 2021. Plus de détails avec Info Chalon.