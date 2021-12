Rugby : Châtenoy se ressaisit bien en gagnant le RC Dijon 25 à 9

Le faux pas involontaire contre Auxonne a bien été effacé ce dimanche contre le RC Dijon, les Châtenoyens ont tenu le match de bout en bout pour accrocher en plus le bonus offensif sur leur terrain de Charréconduit.

La petite mise au point du Président Perret et de l'entraineur Boillereaux, de vendredi lors l’entrainement a fait prendre conscience aux 22 joueurs de la feuille de match de ce deuxième match retour, comme à tous les joueurs du club, les matchs se jouent 80 minutes et il faut les jouer à fonds.

Le diésel Jaune et Bleu a mis 17 minutes pour enclenché la vitesse supérieure et voir un premier essai marqué par le capitaine Maxime Bon que transformera l’ouvreur Thomas Serville.

Trois minutes plus tard les visiteurs se voient réduits à 14 suite à un carton rouge, un peu sévère, donné au 2e Ligne n°5 de Dijon. Cela n’a pas empêché les visiteurs de tenir la dragée haute à Châtenoy qui s’impose toutefois à la 24e minute par une bel essai de Jordy Ferquel, sur une jolie balle de relance de la ligne de trois quart. Le score est de 12 à 0 mais verra la sortie de Ferquel sur blessure aux cotes, il est remplacé par Valentin Guillemaut au poste de Centre.

Il faut attendre la 29e et 38e minute pour voir Dijon passer deux pénalités suite à des hors jeu et le score à la mi-temps est de 12 à 6.

A la reprise Châtenoy remet du gaz et dès la 43e minuté passe une pénalité grâce à Thomas Serville. Dijon réplique à la 46e toujours sur un hors jeu de Châtenoy ( 15 à 9 au planchot).

Châtenoy met la vitesse supérieure et sur un très beau temps de jeu construit par les avants et ensuite bien envoyé par la ligne de trois quarts pour conclure par un essai de l’inusable Lolo Olivier, un 3e essai qui ne sera pas transformé et amène le score à 20 - 9 en faveur du CRC à la 50e minute.

A l’heure de jeu le reste du banc de Châtenoy fait son entrée et dans la minute qui suit la ligne de 3/4 se joue de la défense de Dijon pour aller marquer ce 4e essai de la bonification offensive grâce à …. Thomas Serville, essai qui ne sera pas transformé et portant le score à 25 à 9.

Le match en restera là malgré de belles phases de jeu de part et d’autre, le RC Dijon ayant aligné une équipe vaillante malgré ses nombreux blessés et en jouant à 14 depuis la 20e minute. Châtenoy se payant même le culot de relancer une attaque depuis son en-but, une prise de risque qui se terminera aux 40 mètres adverses.

Une victoire méritée du Chatenoy Rugby Club qui termine bien l’année 2021. Il reste maintenant à aller chercher deux grosses équipes de la poule 2, Saône Seille le 9 janvier et la venue des voisins de Givry-Cheilly le 16 janvier 2022, sachant que cette dernière s’est inclinée sur son terrain face à … Saône Seille, c’est dire l’enjeu des deux prochains matchs pour Châtenoy afin d’aller chercher sa place en 1ere série, acquise pour le moment en 2e série. Il faudra être assidu aux entrainements et digérer les fêtes de fin d’année.

JC Reynaud