AVIS DE DECES - Monsieur Jean Louis MOLLON

CHALON-SUR-SAÔNE



M. et Mme Gérard Mollon,

leur fils Olivier ;

M. et Mme Jacques

et Nicole Drapeau,

leurs enfants ;

ses petits enfants

et leurs conjoints,

les familles Agosto, Vives, Ruinaud, Drapeau,

ses amis proches,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean Louis MOLLON

survenu le 8 décembre 2021,

à l'âge de 76 ans.

Jean Louis repose au funérarium Paccaud de Saint-Marcel.

Ses obsèques auront lieu le mercredi 15 décembre 2021, à 11h15, au crématorium de Crissey.

Condoléances sur registres