L’EVB ouvre magnifiquement la série des concerts de Noël

Un concert dit de Noël, autour de chants essentiellement à caractère sacré et cinq magnifiques pages de piano offertes par Patrick Xolin.

C’est donc à Chalon sur Saône, en l’église du Sacré Coeur que l’Ensemble Vocal de Bourgogne a repris le chemin de sa raison de vivre, le chant choral. Il appartiendra à Odile Lubineau, présidente de l’EVB de faire part, en préambule, de cette satisfaction de retrouver enfin du public.

Un lieu sacré comme cette église du Sacré Coeur qui se prête très bien aux diverses interprétations voulues par le choeur « bourguignon », basé à Beaune et regroupant des choristes du Dijonnais, Pays Beaunois et Grand Chalonnais.

Le choix du programme, s’il n’était pas centré sur le Temps de Noël, est cependant resté dans l’esprit du lieu, et quel belle ouverture de concert avec « O Magnum Mysterium » de Morten Lauridsen.

Puis allant de découverte en découverte avec deux oeuvres du compositeur norvégien Ola Gjeilo « Ubi Caritas » et « Ave Generosa », sans oublier cet autre compositeur autrichien mieux connu, Anton Bruckner, que le choeur EVB interprètera au travers de « Os Just », ou encore « Christus factus est » mais avec ce temps fort ressenti au « Locus Iste », un moment de réflexion comme peut donner la musique et son interprétation chorale.

Un temps de l’Avent amenant à Noël et marqué par deux chants aux couleurs joyeuses et romantiques que sont « La Romance du soir » de Camille Saint Saens et « The Seal lullaby » traduisez « La berceuse du phoque » du jeune compositeur américain Eric Whitcare.

Jean Charles Dunand a bien choisi pour ce programme de remise en voix après autant de mois d’arrêt.

Quand à cet ensemble vocal, vous ajoutez une large page instrumentale grâce au pianiste et accompagnateur Patrick Xolin, le concert est bien dit;. L’instant privilégié est complet que ce soit avec l’Intermezzo Opus 118 et les deux Cappricio Opus 76 de J.S. Bach, auxquels se sont jointes deux Fugues de J.S. Bach.

Pour 2022, l’EVB fêtera ses 50 ans d’existence autour de trois concerts, dont un le vendredi 29 avril en la cathédrale Saint Vincent à Chalon sur Saône. Il est bon de prendre date !

JC Reynaud