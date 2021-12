Plus de 5000 visiteurs au Village des Sciences 2021

Annulé en 2020, le Village des sciences 2021 a retrouvé son public au Parc des Expositions de Chalon-sur-Saône avec plus de 5000 visiteurs. Retour en images avec Info Chalon.

Les animations se sont enchaînées entre le 11 et 12 décembre au Parc des Expositions.

Un peu plus de 5000 personnes ont déambulé au milieu des stands et des animations du Village des Sciences 2021, avec une palette d'exposants très variée — 24 au total — qui ont proposé une multitude d'expériences, de manipulations, d'expositions et d'ateliers pour tous les goûts.

L'événement était organisé par le Grand Chalon et la Communauté urbaine Le Creusot-Monceau, à l'occasion de la Fête de la Science.

Un public Intergénérationnel au rendez-vous pour partager ensemble l'émotion de la découverte et leur intérêt pour les sciences et domaines scientifiques.

Prochaine édition, en 2022 à la Halle des Sports du Creusot.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati