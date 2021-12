Les 10 nouveaux conseils de quartier et leurs référents sont prêts à travailler

Les conseils de quartier sont des instances consultatives, qui permettent la participation de tous, habitants et usagers, à la vie de la cité. Ils sont ouverts à toute personne volontaire résidant ou travaillant dans le quartier, âgée de 16 ans minimum. Les associations peuvent y être représentées par un de leurs membres. Les 10 conseils de quartier de Chalon-sur-Saône ont repris du service. Plus de détails avec Info Chalon.

Lundi 13 décembre à 18 heures, 80 personnes étaient conviéees au Studio 70 pour la réunion de lancement des 10 conseils de quartiers de Chzlon-sur-Saône.

On compte en moyenne 12 membres par conseils de quartier.

Voici la liste des 10 présidents et élus référents de quartier :

➤ Véronique Avon (Boucicaut/Verrerie/ Champ Fleuri)

➤ Françoise Vaillant (Citadelle/Garibaldi/Laënnec)

➤ John Guigue (Saint-Laurent)

➤ Monique Brédoire (Clair-Logis/Coubertin/Saint-Gobain)

➤ Jean-Michel Morandière (Plateau Saint-Jean)

➤ Emmanuelle Dupuit (Charreaux)

➤ Isabel Paulo (Centre-Ville)

➤ Matthieu Varon (Bellevue)

➤ Fabrice Faradji (Saint-Jean-des-Vignes)

➤ Laurence Friez (Saint-Cosme)



«Être à l'écoute des habitants des quartiers», c'est une des missions des conseils de quartier, comme le rappelle Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, qui lançait officiellement les conseils de quartier pour la saison 2021-2022.

Insistant sur «l'impératif de proximité», ce dernier explique que les conseils de quartier sont «dans une logique de projets» et qu'il faut de «la souplesse dans le fonctionnement».

Les membres des conseils de quartier sont élus pour 2 ans et doivent se réunir tous les deux mois a minima, en début de soirée, dans une salle municipale de leur quartier. Leurs rôles est de favorser l'échange entre les habitants et les acteurs locaux, mais aussi le dialogue avec la Ville, sensibiliser aux valeurs et à l'engagement citoyen et permettre de s'impliquer dans la vie de sa ville et de son quartier en participant à des activités et en s'investissant dans des projets pour améliorer le cadre de vie des Chalonnais.

«Il ne faut pas vous brider!» conseillera-t-il à l'assistance avant de céder la parole à Valérie Maurer, adjointe au maire en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, qui a présenté le dispositif.

Puis, le maire a fait un bref tour des actions réalisées au cours des précédents conseils de quartier.

«Le champ est très ouvert», explique ce dernier avant d'ajouter qu'«on agit dans un cadre», notamment budgétaire, renvoyant ainsi aux propos de l'adjointe au maire qui évoquait les contraintes.

L'édile a ensuite répondu à quelques questions.

Pour rappel, tout au long de leur mandat, les membres sont également invités aux manifestations et festivités locales. De plus, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue sont prioritaires si un des membres du conseil de quartier quitte ses fonctions.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati