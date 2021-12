Un message de vigilance lancé par une habitante de Virey le Grand

"Ce message pour informer les habitants de Virey le Grand et alentours. La semaine dernière à deux reprises des personnes se sont introduites sur notre propriété (actuellement en travaux) se servant en gravats et ferrailles. Certes cela nous évite des aller retour en déchéterie, mais je tenais à rappeler à ces personnes qu'il est préférable de demander l'autorisation avant de rentrer chez quelqu'un. Plus sérieusement attention à vos maisons et soyez vigilant".