24 heures de musique non stop au profit du Téléthon

C'est le défi qu'ont relevé ce week-end DJ Frelon et DJ Fred, ce qui leur permettra de verser 1 500 euros à la lutte contre les maladies rares

Le défi, baptisé « 24h Mix live », a été lancé samedi à 10 heures, dans la salle givrotine de l'ancienne gare.

Comme la première édition, qui s'est déroulée l'année dernière, il consistait à produire de la musique pendant 24 heures, le tout étant retransmis en direct sur la page Facebook de Team ANIM, l'entreprise d'animation et de pyrotechnique fondée en 2010 par le givrotin Frédéric Mutin (alias DJ Fred). L'objectif était d'alimenter une cagnotte, dont le montant sera reversé pour la lutte contre les maladies rares. Et plus précisément la maladie de Charcot, dont un des amis de DJ Fred souffre depuis plusieurs années.

Pour relever ce défi, DJ Fred a fait appel à ses connaissances, à commencer par DJ Frelon, un membre de la Team ANIM, le club de foot de Givry Saint-Désert, où il est éducateur, le Givry Starlett Club, plusieurs commerçants givrotins, dont Élo'D Coiff et la Pâtisserie chocolaterie Bry ainsi que la Municipalité de Givry.

L'alimentation de la cagnotte pouvait se faire de plusieurs façons : en ligne via la page Facebook, sur place par des dons ou en consommant à la buvette, tenue samedi après-midi par le club de foot, qui a fait cadeau de l'intégralité de la recette.

Le club a aussi organisé un tournoi de jongle, qui consistait à faire un maximum de jongles sans faire tomber la balle, chacun d'eux rapportant 10 centimes d'euros à la cagnotte. C'est Lucas Sanches, qui a remporté ce tournoi, auquel ont participé une quinzaine de jeunes, en réalisant 330 jongles.

A noter aussi la très belle prestation des filles du Givry Starlett club, qui ont réchauffé l'atmosphère quelque peu hivernale de ce samedi.

Au final, le défi a été relevé, malgré le mal de dos persistant de DJ Fred. 6000 clics ont été enregistrés sur le site Facebook et le montant de la cagnotte s'élève aujourd'hui à 1 500 euros, soit quasiment autant que l'année dernière.

Et l'édition 2021 à peine terminée, Frédéric Mutin pensait déjà à 2022, où il aimerait bien innover en proposant une piste de danse, ouverte pendant 24 heures pour toutes les générations...

Pour alimenter la cagnotte, qui restera ouverte jusqu'à ce soir, il suffit d'aller sur la page facebook https://www.facebook.com/TeamAnim