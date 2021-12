245 colis de noël distribués par le CCAS de Crissey aux aînés de plus de 70 ans.

Elus dont Éric Mermet maire de la commune, membres du CCAS, membres du conseil local des jeunes, tous unis dans le même élan de générosité intergénérationnel pour distribuer aux 350 Crissotins(es) un colis de noël confectionné par les établissements ̏les ducs de Gascogne˝.

Monsieur le maire s’est adressé aux bénévoles avant le lancement de la distribution : « Dans ce contexte particulier, l’an dernier, il n’y a pas eu de colis de noël, nous avions pu distribuer plus tard des chocolats accompagnés d’un mot d’explication. Cette année, la distribution se fera en s’arrêtant sur le pas de la porte des bénéficiaires dans la mesure du possible.».

En 2020, la mise à l’arrêt des rencontres conviviales avec les habitants a été difficile à vivre et surtout pour les personnes âgés, mais les aînés ne sont pas pour autant oubliés, les personnes de plus de 70 ans reçoivent le colis de noël et un banquet leur est offert par le CCAS. Un bon moyen de garder le contact en plus des activités lorsqu’elles sont possibles.

C.Cléaux