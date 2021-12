Rupture de canalisation d'eau à Crissey - la situation est sous contrôle

Pour faire suite aux échanges de cet après-midi, les équipes SUEZ, délégataire du service public de l’eau du Grand Chalon, ont terminé les travaux de réparation de la canalisation d'eau potable située à Crissey. La remise en eau est actuellement en cours et peut provoquer une éventuelle coloration de l’eau à votre robinet. Des rinçages du réseau d’eau potable sont en cours pour un retour à la normale le plus rapidement possible.

SUEZ conseille aux habitants de nettoyer leurs filtres de robinets et de laisser couler l’eau jusqu’à ce qu’elle redevienne claire, avant de la consommer. Cet incident est sans conséquence sur la qualité de l’eau.

Pendant l'intervention de remise en eau, des packs d’eau sont toujours à disposition des Crissotins jusqu'à ce soir dans les locaux de la Mairie de Crissey.

Pour toute information complémentaire, les habitants peuvent appeler le 0 977 428 462, prix d'un appel local.

La commune de Crissey et SUEZ s’excusent pour les éventuels désagréments et remercient les Crissotins, pour leur compréhension.