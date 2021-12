COVID 19 - L'Agence Régionale de Santé annonce le lancement de la vaccination des enfants fragiles

Obésité, diabète, cardiopathies congénitales…le 30 novembre dernier, la Haute Autorité de Santé (HAS) a rendu un avis recommandant la vaccination pour tous les enfants de 5 à 11 ans présentant un risque de forme grave de la COVID-19 et pour tous ceux vivant dans l’entourage de personnes immuno-déprimées ou vulnérables, non protégées par la vaccination.

Ce mercredi 15 décembre, cette nouvelle séquence de la campagne vaccinale a été lancée. De 2 à 6 centres de vaccination par département vont assurer la vaccination pédiatrique en Bourgogne-Franche-Comté (consulter la liste complète sur notre site). Des premiers créneaux sont d’ores et déjà proposés sur les plateformes de rendez-vous habituelles, et d’autres créneaux seront prochainement et régulièrement ouverts.

La bonne répartition des centres sur le territoire garantit un accès équitable à l’ensemble de la population concernée. Ces vaccinations sont aussi possibles en ville auprès des professionnels qui suivent les enfants ou dans les établissements de santé, si le suivi est hospitalier.

Forme pédiatrique, dosage spécifique

Dans les centres de vaccination, des lignes de vaccination dédiées sont prévues, le vaccin, à ARN messager, étant dosé dans une forme pédiatrique par définition adaptée à l’enfant. Une consultation pré-vaccinale systématique est réalisée par un médecin.

Des avis complémentaires des autorités scientifiques indépendantes, en particulier de la HAS, sont attendus concernant l’ouverture et les modalités de la campagne de vaccination à l’ensemble des 5-11 ans.

L’ARS et les préfectures de chaque département se mobilisent dans la préparation technique et logistique de cette nouvelle étape de la campagne de vaccination portée par les professionnels de santé, les sapeurs-pompiers, et l’ensemble des acteurs engagés depuis des mois dans la lutte contre l’épidémie.

La liste des pathologies prioritaires définie par la Haute Autorité de Santé (HAS) et complétée par le Conseil d’Orientation de la Stratégie vaccinale (COSV)

Cardiopathies congénitales non corrigées

Asthmes pour lesquels il existe une nécessité de recours aux corticoïdes par voie générale, ou ayant nécessité une hospitalisation ou ALD

Maladies hépatiques chroniques

Maladies cardiaques et respiratoires chroniques

Cancer en cours de traitement

Maladie rénale chronique

Handicap neuromusculaire sévère

Maladies neurologiques

Immunodéficience primitive ou secondaire (infection par le VIH ou induite par médicaments)

Obésité

Diabète

Hémopathies malignes

Drépanocytose

Trisomie 21