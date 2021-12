CONSEIL MUNICIPAL DE CHALON - Les 4 listes d'opposition du conseil municipal pointent le comportement de Gilles Platret

Communiqué de Presse



Un Maire toujours aussi méprisant, démagogue, menteur et irrespectueux des droits de l'opposition...



Hier soir marquait le dernier conseil municipal de la ville de Chalon sur Saône de cette année 2021. De toujours aussi nombreux dossiers techniques à l'ordre du jour, mais aucune politique globale pour notre ville.

Parmi les rapports présentés lors de ce conseil, le rapport n°33 à l'occasion duquel Gilles PLATRET a souhaité revenir sur le dispositif "Boutique Tremplin" présenté lors du conseil municipal du 8 Avril dernier, dispositif qui accorde une aide à l'installation des commerces au centre-ville, à la condition qu'ils ne présentent aucun signe de communautarisme ou de suspicion de blanchiment d'argent.



Le Maire a souhaité conditionner le versement de ces aides, en plus des conditions déjà requises, à la signature et au respect d'un contrat d'engagement républicain, étendant par là-même le bénéfice des dispositions de l'article 12 de la Loi du 24 Août 2021 réservées aux seules associations et fondations aux entreprises privées commerciales.

Le Maire s'autorise donc à s'arroger purement et simplement le pouvoir législatif, ce qui est non seulement parfaitement illégal, mais bien plus contraire à la Constitution !

Face aux arguments de fonds de l'opposition qui a tenté de faire comprendre à Gilles PLATRET qu'il ne pouvait pas concentrer entre ses mains tous les pouvoirs, celui-ci a menti purement et simplement, en invitant les élus de l'opposition à relire le cadre juridique du rapport litigieux qui ne mentionnerait nullement la Loi du 24 Août 2021...

Mais c'est entièrement faux ! Le cadre juridique de ce rapport fait expressément référence au règlement du dispositif, pièce jointe en annexe du rapport, qui vise très clairement l'article 12 de cette loi et en exige la transposition de ses dispositions aux entreprises privées.

Soit le Maire de cette ville ment sans retenue, soit il ne connait pas le fonds des dossiers qu'il présente à ce conseil, soit il est incompétent... à vrai dire c'est sans doute un peu des trois à la fois !



Et lorsqu'il est acculé par des arguments de fonds solides comme ceux présentés par cette opposition hier soir, il les rabaisse et surtout les musèle en refusant de leur donner la parole pour répondre à ses arguments d'une faiblesse abyssale !

Il tente de sauver la face auprès de sa majorité en affirmant simplement que l'opposition aurait tort, sans plus de justification, une majorité facile à tromper de surcroît tant celle-ci ne connaît pas les dossiers et ne s'intéresse pas à leur contenu, une majorité qui se contente d'acquiescer aux délibérations proposées quand l'opposition les travaille !



Mieux encore, le Maire se cache derrière les résultats obtenus lors des dernières élections municipales pour légitimer ce qu'il met en place : mais encore une fois, ce n'est pas un argument de fond et cela ne tient pas ! D'une part car être élu, ce n'est certainement pas recevoir un blanc-seing de la population permettant de faire tout et n'importe quoi, et d'autre part, n'oublions jamais qu'il n'a été élu que par 19,25 % des inscrits ! Plus de 80% de la ville ne lui a pas apporté son suffrage ! Il est temps que le Maire redescende de son nuage !



Et comme si cela ne suffisait pas, en fin de conseil municipal hier soir, à la présentation d'un vœu pour la réouverture d'une unité de psychiatrie générale au CHS de Sevrey déposé et soutenu par l'opposition, le Maire, qui avait exigé au dernier conseil que ces vœux soient déposés la veille des conseils, a purement et simplement repris pour lui le contenu du travail des élus de l'opposition pour l'enrichir d'informations dont il était détenteur, pour finalement voter son propre vœu et rejeter celui de l'opposition... ou l'art de tirer la couverture à soi !

Il faut que tout cela s'arrête ! Et vite...

Pour « CULTIVONS CHALON » : Nathalie LEBLANC, Sébastien LAGOUTTE, Francine CHOPARD

Pour « BIEN VIVRE À CHALON » : Mourad LAOUES, Amandine LIGEROT, Christophe REGARD

Pour « CHAQUE JOUR CHALON » : Cécile LAMALLE

Pour « POUR CHALON AVEC VOUS » : Alain ROUSSELOT-PAILLEY et Didier DE CARLI