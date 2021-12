VINS DE BOURGOGNE : Laurent Delaunay et François Labet élus à la tête du BIVB

A l’occasion de son Assemblée Générale, ce jour, le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) a élu ses deux Présidents pour les 4 années à venir. Si François Labet prolonge l’expérience pour la viticulture, un nouveau responsable a été proposé par le négoce : Laurent Delaunay de la Maison Edouard Delaunay. Il succède à Louis-Fabrice Latour et Frédéric Drouhin.

« Notre élection a lieu à un moment où notre profession et notre région entrent dans une période intense et riche de défis. Avant tout, je voudrais saluer l’action de mes prédécesseurs, Louis-Fabrice Latour et Frédéric Drouhin, qui ont su, avec François Labet, mener le BIVB durant un mandat complexe qui a porté le projet de la Cité des Climats et vins de Bourgogne, tout en faisant face à la crise du COVID. » a déclaré Laurent Delaunay après les votes. Il résume ainsi la pensée de tous.

Le paradoxe des vins de Bourgogne

Alors que la récolte 2021 est historiquement basse (estimée entre 900 et 950 000 hl), les exportations de vins de Bourgogne battent de nouveaux records : + 20 % en volume et + 24,5 % en valeur à plus d’1 milliard d’euros sur les 10 premiers mois 2021 / 2019. Les ventes en France se portent également très bien. Chacun sait que les 18 prochains mois seront tendus : les bourguignons souhaitant satisfaire tous leurs clients vont devoir gérer précisément leurs stocks, avec l’espoir d’une belle récolte en 2022.

François Labet a souligné le paradoxe de cette situation dans son rapport moral : « Vous remarquerez que l’on ne vous parle pas beaucoup d’économie et des marchés aujourd’hui. La raison est simple : notre avenir passe par une production retrouvée et par le fait de garder pied dans nos marchés. »

Il a alors précisé : « L’orientation prise pour le renforcement des actions menées par le pôle Technique se poursuivra lors du prochain budget, qui sera voté en juillet. Comme l’a dit Frédéric Drouhin, l’Interprofession est le lieu où ce travail de long terme peut le plus facilement être mené : toute la filière s’y retrouve, et chacun y travaille pour le bien de tous. »



Le BIVB engagé pour satisfaire les marchés

« Nous sommes passés à une logique d’investisseurs. » explique François Labet, « C’est-à-dire que nous ne nous contentons plus de financer des opérations de recherche intéressantes, nous allons participer à leur construction et à leur valorisation. Ce qui ne veut surtout pas dire que le BIVB veut être maitre d’ouvrage de tous ces sujets, ce n’est pas son objet. Il veut valoriser les moyens mis en œuvre. Le recrutement de deux personnes au Pôle Technique et Qualité devrait permettre l’accélération des projets. »

L’interprofession ne délaisse pas pour autant la communication, lien indispensable avec les marchés, comme François Labet l’a rappelé : « Pour l’heure, il nous faut aussi garder le contact avec nos clients. (…) C’est pourquoi, nous comptons sur nos grands rendez-vous en 2022 pour échanger de vive voix avec tous ceux qui pourront nous rejoindre en France ou à l’étranger. »

Il fait allusion aux événements organisés en France : Wine Paris-Vinexpo Paris du 14 au 16 février, les Grands Jours de Bourgogne du 21 au 25 mars, mais aussi le Grand Bourgogne Hôtel, à Paris au deuxième trimestre. Il y aura aussi de nouvelles grandes dégustations à l’étranger, qui mobiliseront domaines, négoces et importateurs. Baptisées « Les Grandes Retrouvailles », elles auront lieu à Londres (7 mars), Montréal (16 mai), New York (17 mai), Los Angeles (19 mai) et Tokyo (11 juillet).

La filière reste également très attentive à sa responsabilité sociétale, comme Laurent Delaunay l’a noté dans sa conclusion : « Nous devons regarder en face les grandes attentes de la société vis-à-vis de nous, professionnels, en matière d’environnement, des évolutions climatiques, des demandes de transparence, de responsabilité, de maintien de la qualité des produits et de qualité de vie. Ces demandes sont celles de nos clients et de nos consommateurs dans le monde entier. (…) Sur ces sujets, notre région, notre filière ont déjà lancé plusieurs initiatives assez exemplaires, que ce soit, pour le côté environnemental, avec le plan d’actions sur l’usage des produits phytosanitaires « Engageons nos terroirs dans nos territoires » et la construction, en cours, d’une trajectoire de neutralité carbone, mais aussi les Climats du vignoble de Bourgogne, référence mondiale de la viticulture durable. »

Deux Présidents passionnés par le terroir de Bourgogne

François Labet (à droite sur la photo) reprend la Présidence du BIVB pour deux ans. Laurent Delaunay devient Président délégué.

François Labet, né en 1954, est issu d’une famille qui élabore du vin depuis 1492 et est très impliquée dans la vie régionale (son grand-père a été maire de Beaune).

Il est à la tête de l’entreprise familiale qui comprend le Domaine du Château de la Tour, implanté au sein du Clos de Vougeot, et le Domaine Pierre Labet à Beaune. Il a converti son domaine en viticulture biologique en 1992. Son fils, Edouard, l’a rejoint depuis quelques années.

François Labet est Conseiller du Commerce Extérieur auprès du Premier Ministre français, afin d’aider au développement de l’exportation des vins français dans le monde. Il a été fait Chevalier du Mérite Agricole en 2006, et Chevalier de la Légion d’Honneur en 2018.

Président de la Commission Marketing et Communication du BIVB de janvier 2014 à fin 2017, il est devenu Président de l’Union des Grands Crus (Côte de Beaune et Côte de Nuits) en 2015. Il entame son second mandat à la tête du BIVB.

Laurent Delaunay (à gauche sur la photo), né en 1965, représente la 5ème génération de producteur et négociants-éleveurs. Il a grandi au-dessus de la cuverie et de la cave de la Maison familiale, éduquant très jeune son palais en compagnie de son père et de son grand-père. Après un BTS viti-oeno à Beaune et un DNO à Dijon, il part une année dans la Napa Valley, exerçant comme œnologue assistant. Il obtient ensuite un diplôme dans le commerce à l’ESSEC, puis rejoint son père à la tête de la Maison Edouard Delaunay, fondée en 1893.

En 1995, il crée, avec sa femme Catherine, également œnologue, la société Badet-Clément qui se spécialise dans les vins de marque, notamment du Languedoc. En 2003, ils commencent à commercialiser des vins de domaines familiaux indépendants de Bourgogne et tissent ainsi des liens étroits dans leur région de prédilection.

En 2017, Laurent et Catherine relancent la Maison familiale Edouard Delaunay, dont le cœur bat dans les Hautes Côtes, à l’Etang Vergy.

Laurent Delaunay est impliqué dans les instances professionnelles depuis de nombreuses années, avec des mandats locaux (vice-président de la FNEB / UMVGB et administrateur du BIVB depuis 2012) et nationaux (Conseil de Surveillance de France AgriMer, UMVIN, Anivin). Il est également Président de la Société d’Histoire et d’Archéologie du Pays de Vergy, mais aussi membre et mécène de l’association de l’Abbaye de Saint-Vivant, des Climats de Bourgogne, du festival Musique & Vins au Clos Vougeot. Il est Chevalier du Tastevin.

Laurent et Catherine Delaunay ont une fille, Jeanne, 23 ans, qui vient de terminer des études de commerce et qui effectue à son tour un BTS Viti-Oeno à la Viti.

Le nouveau comité permanent du BIVB

Président : François Labet, Domaine du Château de la Tour à Vougeot (21)

Président délégué : Laurent Delaunay, Maison Edouard Delaunay à L’Etang-Vergy (21)

Trésorière : Marianne Vilain, Domaine de Chaude Ecuelle à Chemilly-sur-Serein (89)

Secrétaire général : Jean Soubeyrand, Maison Olivier Leflaive à Puligny-Montrachet (21)

Bruno Verret, Domaine Bruno Verret à Saint-Bris-le-Vineux (89)

Francine Picard, Maison Picard à Chassagne-Montrachet (21)

Jérôme Chevalier, Domaine Jérôme Chevalier à Charnay-les-Mâcon (71)

Louis-Fabrice Latour, Maison Louis Latour à Beaune (21)

Thiébault Huber, Domaine Huber-Verdereau à Meursault (21), Président de la Confédération des Appellations et Vignerons de Bourgogne (CAVB), membre de droit

Albéric Bichot, Maison Albert Bichot à Beaune (21), Président de la Fédération des Négociants Eleveurs de Grande Bourgogne (FNEB), membre de droit