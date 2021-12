On y est... le vaccin devient quasi obligatoire en France !

« Les promesses n’engagent que ceux qui y croient », c'est la fameuse phrase que l'on prête à Jacques Chirac...et pourtant elle pourra s'appliquer demain à Emmanuel Macron, qui s'était opposé à toute vaccination obligatoire. Comme nous l'écrivions il y a plusieurs mois, on s'acheminait déjà vers le pass vaccinal et on ne compte pas les critiques que notre édito nous avait valu à l'époque. Aujourd'hui, avec l'annonce du 1er Ministre, on y est ! Au mois de janvier, en pleine campagne électorale, le gouvernement consultera à minima afin de procéder à la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal.

Une manière de pousser toujours plus loin l'ostracisme de quelques 5,7 millions de personnes auxquelles il convient de rajouter les 400 000 qui n'ont pas validé leur 3e dose. En procédant de la sorte, le gouvernement entend poursuivre son opération contre les non-vaccinés tout en niant l'idée d'instaurer une obligation vaccinale. Une subtilité sémantique qui permet à l'Etat de se dédouaner sur la question de l'obligation vaccinale.

A choisir, il fallait le courage depuis longtemps d'instaurer l'obligation vaccinale comme nous avons pu l'écrire à maintes reprises et en assumer la décision. "Quand il ne s'agit que d'aller contre le vent, on louvoie" disait Jean-Jacques Rousseau...

Laurent Guillaumé