A Sennecey le Grand, c'est Noël avant l'heure

À Sennecey-le-grand c'est Noël avant l' heure. En effet deux commerçantes dynamiques et un photographe, Ecla'Bulle, Nuance le coiffeur et Eragon photos s'associent pour le plaisir des petits et grands. Cette année encore plus que les précédentes, les gens ont besoin de sentir la magie de Noël. C'est pourquoi le père Noël sera présent et prendra des photos de 10h à 12h avec les enfants et distribuera tout au long de la journée des surprises et friandises. L'année précédente, l'initiative de ces deux commerçantes a eu un vif succès en distribuant plus de 600 cadeaux, fleurs, friandises et bons de réductions. C'est pourquoi cette année Eragon photographe s'est associé à elles pour immortaliser l'instant avec le père Noël et les enfants. De plus, les vitrines des commerces de Sennecey se sont parées de leurs plus belles lumières afin que la magie de Noël opère. Nous tenons à remercier notre gentil père Noël qui tout au long de la journée du samedi 18 saura faire briller les yeux de nos enfants. Venez nombreux. Joyeux Noël à tous et toutes. Nuance le coiffeur, Ecla'Bulle fleuriste, Eragon photographe et le père Noël.