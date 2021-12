Pass sanitaire en entreprise ? Et ça va être encore aux chefs d'entreprise de gérer ?

La vaccination n'étant pas obligatoire, imaginez quelque peu le capharnaüm ambiant dans la vie de l'entreprise, si d'aventure le sujet du pass sanitaire déjà instauré chez un certain nombre de professionnels se transformait en pass vaccinal, et devait être imposé par le gouvernement. Un sujet qui soulève une nouvelle fois le caractère hors-sol de bien des élus, incapables de se plonger dans la vie de l'entreprise. On ne compte plus le nombre de dispositifs que l'Etat a mis en place dont la gestion sur le terrain est revenue aux entreprises, et avec l'instauration d'une obligation vaccinale au sein de l'entreprise, on se retrouve dans un remake kafkaïen.

Si la vaccination est un bien indispensable à la population, que le gouvernement tranche une fois pour toute et qu'il impose la vaccination, permettant aux entreprises de ne pas gérer cet énième sujet de tension au coeur de l'entreprise et que le dossier soit intégré dans le Code du travail après tout. L'entreprise est là pour créer de la richesse, de l'emploi, de la valeur-ajoutée et à rajouter du rajout au rajout, à quel moment nos décideurs vont-ils redescendre sur terre à comprendre que chacun doit rester à sa place !

Alors test obligatoire pour aller travailler ? Un test valable uniquement pour les non-vaccinés ? Mais alors quid de la capacité aux vaccinés de tomber malade et de contaminer les autres. Test pour toutes et tous finalement si on veut vraiment mener au bout une vraie stratégie de lutte contre la COVID19 ? Sauf que le gouvernement n'en veut pas parce que ça reviendrait à mettre la mal la stratégie vaccinatoire sur laquelle il se repose tant. Et pourtant c'est bien la seule qui nous permettra de s'en sortir par le haut. Il est d'ailleurs étonant et remarquable que cette idée soit désormais portée par l'extrême droite à l'image de la proposition formulée par Jordan Bardella.

La plupart des partenaires sociaux ont déjà exprimé leur opposition à ce principe au sein de l'entreprise. L'idée de verser même une prime à la vaccination semble être évoquée. Prime versée par qui ? L'entreprise encore et toujours ? Aux Etats-Unis, les entreprises ont pris les devants et sorti le carnet de chèque. Mais là encore, quid des primo-vaccinés par rapport aux derniers des Mohicans ? Faut-il primer les derniers résistants au détriment de celles et ceux qui ont effectué la démarche dès les premières heures ?

Autant de questions qui méritent bien plus que les déclarations emportées de notre classe politique, surfant sur l'émotion et ce besoin insatiable de surfer sur les vagues, histoire de pousser toujours plus loin leur soif de cabotage.

Laurent Guillaumé