Le lycée Du Gast-Dumorey acte le projet Erasmus avec l’aide du Comité de Jumelage

Le Comité de Jumelage de Chalon sur Saône a réussi le projet élaboré avec le lycée automobile Camille Du Gast-Dumorey et des lycées de la ville jumelle italienne de Novara et ce autour de la construction d’un kart franco-italien dans le cadre du projet Erasmus.

Des élèves du lycée chalonnais viennent de rentrer d’un séjour d’une semaine à Novara, du 13 au 17 janvier 2021, pour un échange qui verra un retour d’élèves italiens accompagnés de leurs professeurs entre le 17 et 21 janvier 2022

Un tel projet a été encouragé par un de ces principaux fournisseurs de peinture automobile, la société Lechler. C’est la filière carrosserie du lycée Camille Du Gast-Dumorey qui s'est relancée la première dans l'aventure des échanges internationaux avec l'Italie, pays d'origine de la marque.

Après avoir sollicité de nombreux partenaires potentiels, c'est le comité de jumelage de Chalon sur Saône qui a présenté deux écoles italiennes totalement partantes. La première déjà expérimentée dans de tels échanges, Ente Acli Istruzione Professionale Piemonte, à Novara pour la filière mécanique, et la deuxième, Caccia Vicenzo, spécialisée en carrosserie situé dans le val d'Aoste à Chatillon. L’objectif est d’accompagner une classe de 10 BAC PRO en carrosserie et 10 BAC PRO en mécanique sur un projet d’échange et de mobilité avec des partenaires européens.

Le projet s’articule autour de l’élaboration d’un prototype (kart cross) conçue de manière traditionnel (thermique) et de le faire évoluer vers une solution éco responsable (hybride). L’impact attendu est la prise de conscience des jeunes participants à un abandon total des énergies fossiles et de les familiariser à un contexte étranger.

L’autre objectif de ce projet est de préparer les élèves à une période de formation en milieu professionnel (PFMP) à l’étranger en terminale avec évaluation comptant pour le BAC.

JC Reynaud